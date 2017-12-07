07 декабря 2017 года

Отечественный вылов приблизился к отметке в 4,5 млн тонн

На 6 декабря российские пользователи добыли более 4 млн 463 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 109,9 тыс. тонн, или на 2,5%, выше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне общий вылов достиг 2 млн 923 тыс. тонн. Прибавка по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – 7,2 тыс. тонн. На промысле минтая освоен 1 млн 629,4 тыс. тонн (+ 22,2 тыс. тонн к уровню 2016 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыто 535,7 тыс. тонн (+4,8 тыс. тонн). Трески выловлено 374,6 тыс. тонн, что на 4,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Пикши рыбаки взяли 97 тыс. тонн (+8,1 тыс. тонн).

Общий вылов в Балтийском море составил 67,1 тыс. тонн (-1 тыс. тонн из-за снижения добычи корюшки и прочих объектов промысла). Шпрота освоено 34,4 тыс. тонн. Вылов балтийской сельди – 20,1 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 78,4 тыс. тонн водных биоресурсов (-14 тыс. тонн). На промысле хамсы добыто на 1,5 тыс. тонн больше, чем на 6 декабря 2016 г., – 40,7 тыс. тонн. Тюльки освоено на 2 тыс. тонн меньше – 5,3 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне выловлено 60 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн). Уловы кильки составили 0,9 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн). Вылов крупных и мелких пресноводных видов сократился по сравнению с прошлогодним на 3,8 тыс. тонн – до 26,8 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли 450,6 тыс. тонн (+ 63,9 тыс. тонн). Улучшение достигнуто за счет вылова в зонах Анголы, Японии и Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 304,1 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 51,8 тыс. тонн (за счет рыболовства в районе регулирования НЕАФК).

Fishnews