11 декабря 2017 года

Якутская рыба вызвала ажиотаж в Москве

Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.

«Якутский чир, омуль, нельма, муксун – вообще вся наша северная рыба в замороженном и копченом виде произвела фурор на дальневосточной выставке-продаже, – рассказали продавцы гастрономической галереи Якутии по итогам трех дней работы. – Поток покупателей ни на минуту не прекращается, люди стоят в очереди, говорят, что наслышаны о качестве и вкусе нашей рыбы, а многие уже пробовали ее и хотят еще».

Также на ярмарке представлены экологически чистое мясо из северной республики – оленина и жеребятина, сливочное масло, чаи и богатый выбор изделий народных промыслов: украшения, амулеты, обереги, сувениры, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, Дни Дальнего Востока в Москве проходят с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в «Экспоцентре» будет работать с 14 по 16 декабря включительно. «Дальневосточная ярмарка» на Тверской площади будет проходить до 13 декабря.

Fishnews