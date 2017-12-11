11 декабря 2017 года

Россия и Белоруссия договорились развивать производство рыбных кормов

Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры. Внедрять технологии и оборудование предполагается на предприятиях России и Белоруссии.

Заседание Совета министров Союзного государства прошло 8 декабря в Гомеле. На встрече принят и подписан ряд документов, сообщает корреспондент Fishnews. В том числе постановление «О научно-технической программе Союзного государства «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных» («Комбикорм-СГ»).

Предполагается, что программа поможет развивать аквакультуру и животноводство России и Белоруссии, снизить зависимость от импортных кормов. Намечена разработка шести инновационных технологий и создание шести опытных образцов комплектов оборудования, сообщили в пресс-службе Правительства РФ, когда Россия одобрила проект программы.

Как отмечено на сайте Союзного государства, предполагается снизить затраты кормов для ценных пород рыб на 10-15%, повысить привесы рыб.

«Реализация программы будет финансироваться за счет бюджета Союзного государства и внебюджетных источников», – рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Fishnews