Россия и Белоруссия договорились развивать производство рыбных кормов

11 декабря 2017 года
Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.
Один из китайских гигантов онлайн-торговли – JD.com – намерен использовать в Канаде флотилию дронов для улучшения поставок морепродуктов. Это позволит нарастить их продажи конечным потребителям в КНР.
Прокуратура Иркутской области провела открытый форум по вопросам, связанным с запретом вылова омуля на Байкале. Участники встречи обсудили пути восстановления рыбных запасов озера и проблемы с трудоустройством местного населения.
07 декабря 2017 года
Представители Евразийского экономического союза и Фарерских островов обсудили возможности экономического партнерства. В числе отраслей, представляющих взаимный интерес, – аквакультура и рыбопереработка.
11 декабря 2017 года
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.
Минсельхоз исключил стрелозубого палтуса из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. В списке остаются палтусы черный и белокорый.
Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.
Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который должен устранить разночтения в новых правилах регулирования прибрежного рыболовства. С 2019 г. исключается возможность выгрузки уловов в замороженном виде.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».
Чтобы свести к минимуму риск аварии на путине, нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания, подчеркивает начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.
Дальневосточные ученые рассказали о влиянии «красных приливов» на уловы горбуши у берегов Камчатки. Наука продолжит исследования по определению степени рисков этого явления для рыболовства.