11 декабря 2017 года

Ярусоловы вышли на клыкача

С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.

Ярусный промысел клыкачей в районе регулирования Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) – море Росса и море Амундсена – стартовал 1 декабря. Заявки в комиссию поступили от 10 государств – Австралии, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, России, Украины, Уругвая и Японии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, на промысле будет работать до 21 судна, в том числе два – под российским флагом. Это ярусоловы «Мыс Великан» и «Палмер», приписанные к дальневосточным портам. Лов клыкачей в этом районе ведется по олимпийской системе. На каждом промысловом судне находится по два научных наблюдателя. Два специалиста в зону АНТКОМ откомандированы от Керченского филиала АзНИИРХ.

По информации наблюдателей, несмотря на то что в декабре в Южном полушарии наступает лето, в Антарктике пока холодно, температура воздуха всего –4 градуса, воды –1 градус.

1 декабря группа судов, в числе которых российский «Мыс Великан», начала промысел на севере участка «С», свободном ото льда. Период промысла оказался кратковременным в связи с малой величиной квоты, и уже 5 декабря ярусоловы продолжили движение через ледяные поля на юг в другие районы. По состоянию на эту дату, ледовая обстановка оставалась сложной, южнее 65 градуса – сплошные ледяные поля.

Fishnews