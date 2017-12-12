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Corbicula fluminea. Фото пресс-службы АзНИИРХ

На Дону появился опасный «пришелец»

В бассейне Дона ученые обнаружили нового для Азово-Черноморского региона моллюска – Corbicula fluminea. Он входит в список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.

Двустворчатый моллюск Corbicula fluminea ранее не встречался в пресных водах европейской части России. В январе этого года его обнаружили специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства при работе с пробами, собранными в Теплом канале Новочеркасской ГРЭС и в реке Дон, вблизи устья канала.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, на глубине 1,2 – 2 м найдено три живых экземпляра и несколько пустых створок корбикул. Длина раковины самого крупного моллюска – 25,5 мм, высота – 24,6 мм, ширина – 17 мм. В среднем, по информации ученых, численность корбикулы на обследованном участке составила 6 экземпляров на 1 м2, биомасса – 12 г на 1 м2 при частоте встречаемости 27%.

В АзНИИРХ отметили, что Corbicula fluminea входит в 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы. Успех мировой экспансии корбикулы, охватившей пять материков (Евразию, Северную и Южную Америки, Африку и Австралию), связывают с физиологической толерантностью. Для этого моллюска характерны быстрый рост, раннее половое созревание, высокая плодовитость, разнообразие стратегий размножения и наличие планктонной личинки. Также Corbicula fluminea может образовывать поселения с высокой плотностью.

Появление этого вида в нижнем течении Дона открывает новую страницу в его дальнейшей экспансии – освоении соединяющихся через Волго-Донской канал речных систем Дона и Волги, обращают внимание ученые. Так как моллюск способен обитать в воде с соленостью до 5 – 14%, есть вероятность дальнейшего заселения корбикулой как минимум северо-восточной (наименее соленой) части Азовского моря, полагают в институте.

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