15 декабря 2017 года

Сенаторы одобрили поправки в закон о рыболовстве

Совет Федерации поддержал изменения закона, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов в замороженном виде при этом виде промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, cенаторам закон представил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Напомним, что документ устраняет противоречия в тексте закона о рыболовстве , с которыми пользователям пришлось бы столкнуться после 1 января 2019 г. Предусматривается, что уловы водных биоресурсов, добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты РФ и иные места выгрузки, определяемые органами госвласти прибрежных субъектов.

Предполагается, что новая редакция будет способствовать развитию береговой переработки и поставкам уловов «прибрежки» на территорию России.

Fishnews