19 декабря 2017 года

Ученые исследовали рыбный потенциал Западного Сахалина

В уловах, полученных в экспедиции в Западно-Сахалинской подзоне, специалисты обнаружили 68 видов рыб и 46 видов промысловых беспозвоночных. Исследования подтвердили хорошее состояние запасов тихоокеанской трески и краба-стригуна опилио.

Учетную донную траловую съемку научно-исследовательское судно «Дмитрий Песков» выполняло в Западно-Сахалинской подзоне в период с 26 августа по 12 сентября. Траловые работы проводились вдоль всего побережья на глубинах от 14 до 405 м.

Всего в уловах отмечено 68 видов рыб из 18 семейств. Традиционно наибольшим разнообразием отличались рогатковые и камбаловые. Чаще всего встречались тихоокеанская треска, охотский шлемоносец, минтай, южная палтусовидная и колючая камбалы. Из редких и экзотических видов попалась северная рыба-собака Takifugu porphyreus, она была обнаружена на двух станциях в южной части района работ.

Наибольшая биомасса промысловых рыб была сконцентрирована в интервале глубин 21-50 и 300-400 м. В первом случае высокая биомасса определена скоплениями трески, во втором – минтая, щитоносного ската, колючей камбалы и трески. На самых малых глубинах, до 20 м, общую биомассу в основном определяли молодь терпуга и прибрежные виды камбал – звездчатая, Шренка, желтоперая и желтополосая, рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Широтное распределение биомассы промысловой ихтиофауны показало, что средняя удельная тотальная биомасса промысловых рыб на северном участке обследованной акватории (к северу от мыса Ламанон) была ниже, чем на южном – соответственно 7 и 12 тонн на квадратную милю. В северной части Татарского пролива была больше биомасса минтая, наваги, керчака-яока и камбал (палтусовидной, желтобрюхой, Шренка), в южной – остальных видов.

Промысловые беспозвоночные были представлены 46 видами из 20 семейств, в том числе 6 видами крабов, 10 видами креветок, 27 видами моллюсков и 3 видами иглокожих. Наиболее распространенным видом в районе исследований был краб-стригун опилио, присутствовавший более чем в половине тралений. Достаточно часто в уловах попадались брюхоногий моллюск Neptunea constricta, морской еж Strongylocentrotus palliduss и гребенчатый чилим Pandalus hypsinotus.

В целом промысловые запасы рыб и беспозвоночных Татарского пролива в текущем году находились на среднемноголетнем уровне, оценили ученые. Результаты съемки подтвердили хорошее состояние запасов тихоокеанской трески, а также краба-стригуна опилио Западно-Сахалинской подзоны. Его промысел по рекомендациям СахНИРО будет возобновлен в 2018 г.

Fishnews