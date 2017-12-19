Отсутствие улова не спасло браконьеров от наказания

19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.
Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.
Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.
18 декабря 2017 года
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота напомнила о проблеме, которая имеет простое решение, но остается актуальной до сих пор – перегрузы припасов и смена экипажа в штормовых укрытиях для судов, прошедших пограничный контроль.
Новые редакции проектов постановлений о перезакреплении долей квот существенно изменены, в том числе с учетом замечаний ВАРПЭ, рассказали в ассоциации. Объединение работает над тем, чтобы процесс заключения договоров на новый срок прошел прозрачно и был комфортным для предприятий.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.
Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.
В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.
Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.
Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.
На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.
В уловах, полученных в экспедиции в Западно-Сахалинской подзоне, специалисты обнаружили 68 видов рыб и 46 видов промысловых беспозвоночных. Исследования подтвердили хорошее состояние запасов тихоокеанской трески и краба-стригуна опилио.