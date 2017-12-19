19 декабря 2017 года

Отсутствие улова не спасло браконьеров от наказания

Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.

В сентябре сотрудники Московско-Окского теруправления Росрыболовства застигли за незаконным промыслом на Оке двух жителей Дзержинска. Они использовали лодку с навесным мотором и запрещенное орудие лова – сеть длиной 50 м, высотой 1,1 м, с ячеей сетного полотна 50 х 50 мм.

Материалы задержания рассмотрел Богородский городской суд Нижегородской области. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, браконьеры отрицали свои незаконные действия и пытались избавиться от сети, однако инспекторы предоставили видеозапись нарушения. Согласно заключению ихтиологической экспертизы, применение сети могло привести к массовому истреблению охраняемых видов рыб.

Доводы адвоката о том, что преступление не окончено (рыба не была поймана) не приняли во внимание. Суд констатировал, что по конструкции данный состав является формально-материальным и считается оконченным в момент начала незаконной добычи независимо от того, были ли фактически пойманы водные биоресурсы.

Граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов по предварительному сговору). Нарушители получили по 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев.

Fishnews