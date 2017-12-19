19 декабря 2017 года

Сахалинские пограничники открыли серию встреч с рыбаками

Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.

Навагу и корюшку зимой на Сахалине ловят не только рыбаки-любители, но и представители КНМС, а также рыбопромышленники. На совещании, которое провели в Охе 18 декабря представители ПУ ФСБ России по Сахалинской области, были озвучены требования правил рыболовства, пограничного режима и безопасности. Обсуждались возможные проблемные вопросы, возникающие у рыбопромышленников, для профилактики разъяснялись наиболее характерные правонарушения, обсуждалось, как их не допустить, рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления.

Во встрече участвовали сотрудники регионального погрануправления с привлечением представителей Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, ГУ МЧС России по Сахалинской области, главы и специалистов муниципального образования.

Участники поддержали инициативу рыбаков провести в марте 2018 года рабочее совещание по итогам путины, а также использовать рабочий потенциал рыбопромысловых организаций, представителей общин КМНС и частных лиц в борьбе с незаконным промыслом.

Аналогичные совещания в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах планируется провести до нового года.

Fishnews