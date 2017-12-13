Сельдь порадовала норвежцев обилием, но не ценой

13 декабря 2017 года
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
11 декабря 2017 года
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.
04 декабря 2017 года
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
27 ноября 2017 года
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
24 ноября 2017 года
На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.
17 ноября 2017 года
Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.
20 декабря 2017 года
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.
Территории с особыми условиями использования, созданные до вступления в силу закона о рыболовстве, признают рыбоохранными и рыбохозяйственными заповедными зонами. Определять их будут Росрыболовство и Минсельхоз соответственно.
Министерство сельского хозяйства вновь предлагает перевести торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов в электронную форму. Также возможно создание реестра недобросовестных участников торгов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
WWF России выпустил подборку предновогодних экосоветов. В их число попали рекомендации, как отличить браконьерскую черную икру от легальной и не купить к праздничному столу контрафактный деликатес.
В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.