20 декабря 2017 года

Сельдь порадовала норвежцев обилием, но не ценой

Норвежские рыбаки освоили почти 400 тыс. тонн атлантической сельди – гораздо больше, чем в 2016 г. Однако из-за упавших цен на рыбу выручка оказалась ненамного больше прошлогодней.

Суда Норвегии уже освоили около 390 тыс. тонн атлантической сельди – примерно 90% годового лимита, пишет британский портал Undercurrent News. По его данным, уловы королевства за весь 2016 г. составили лишь 206,8 тыс. тонн.

В Ассоциации продавцов норвежской сельди (Sildelaget) отметили, что невыбранные лимиты текущего года могут быть перенесены на следующий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на большие уловы, выручка рыбаков выросла незначительно из-за падения цен. В 2017 г. стоимость килограмма сельди составляла в среднем 0,55 доллара, а в 2016 г. – 0,92 доллара. Поэтому на 10 декабря текущего года норвежские рыбаки получили от продажи уловов сельди в целом 215 млн долларов. Выручка же за весь 2016 г. составила 190 млн долларов.

Fishnews