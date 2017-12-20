Рыбе на особых территориях предоставят усиленную защиту

20 декабря 2017 года
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.
Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.
20 декабря 2017 года
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.
Министерство сельского хозяйства вновь предлагает перевести торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов в электронную форму. Также возможно создание реестра недобросовестных участников торгов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
WWF России выпустил подборку предновогодних экосоветов. В их число попали рекомендации, как отличить браконьерскую черную икру от легальной и не купить к праздничному столу контрафактный деликатес.
В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.
Норвежские рыбаки освоили почти 400 тыс. тонн атлантической сельди – гораздо больше, чем в 2016 г. Однако из-за упавших цен на рыбу выручка оказалась ненамного больше прошлогодней.
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.