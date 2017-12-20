20 декабря 2017 года

Рыбе на особых территориях предоставят усиленную защиту

Территории с особыми условиями использования, созданные до вступления в силу закона о рыболовстве, признают рыбоохранными и рыбохозяйственными заповедными зонами. Определять их будут Росрыболовство и Минсельхоз соответственно.

Порядок признания зон с особыми условиями использования территорий рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами утвержден приказом Минсельхоза от 27 ноября 2017 г. № 487.

Предусмотрено, что зоны с особыми условиями использования территорий (береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения и другие) признаются рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами. Это правило распространяется только на участки, созданные до вступления в силу ФЗ от 20 декабря 2004 г. № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбоохранные зоны определяются актами Росрыболовства, рыбохозяйственные заповедные зоны – актами Минсельхоза. Соответствующая информация должна размещаться на официальных сайтах ведомств.

Регламентируется процедура признания таких зон, в том числе сроки подготовки документов. Предусмотрено, что соответствующие предложения готовят территориальные управления Росрыболовства и направляют их в центральный аппарат агентства.

Fishnews