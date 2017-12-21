21 декабря 2017 года

Выставка в Питере пройдет во «вкусном» формате

Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Северной столице с 13 по 15 сентября. В 2018 г. на одной площадке вновь объединят различные направления рыбохозяйственного комплекса – этот формат показал свою эффективность. Организаторы обещают новые возможности для гостей и участников.

В сентябре Санкт-Петербург примет Международный рыбопромышленный форум и Международную выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В отраслевом календаре эти мероприятия станут особо значимым событием, отметили в Росрыболовстве. Выставку при поддержке федерального агентства организует Expo Solutions Group.

Чем гордится отрасль

В 2017 г. Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходила впервые. Результаты впечатляют: на одной площадке удалось собрать участников из 25 регионов России и 11 стран мира. Свои возможности представляли компании «Дальрыба», «Антей», ПБТФ, «Русская рыбопромышленная компания», Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, ПРК, Южно-Курильский рыбокомбинат, «Гидрострой», «Океанрыбфлот», НБАМР, «Норебо» и многие другие.

Российская рыбная отрасль демонстрировала свои достижения и потенциал: в Северную столицу компании привезли новую продукцию и новые бренды. К радости посетителей рыбу и морепродукты чаще всего можно было не только рассмотреть, но и попробовать.

Концепция выставки – представить на одной площадке все направления рыбного хозяйства. Судостроители, производители судового, рыбоперерабатывающего, холодильного оборудования демонстрировали в Санкт-Петербурге образцы современной техники и комплексные решения для рыбной промышленности.

Именно смешанный формат обеспечил успех мероприятия, считает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Выставка востребована, интересна бизнесу, это позволяет сделать ее ежегодной.

Медиахолдинг Fishnews подробно освещал события выставки в качестве ее генерального партнера.

О традициях и новинках

В следующем году вновь планируется обратиться к формату, когда на одной площадке собираются и рыбопромышленные предприятия, и компании, которые обеспечивают работу рыбной отрасли.

Мероприятие будет проходить в выставочном центре «Экспофорум». Площадь экспозиции вырастет с 10 до 13 тыс. кв. метров.

«На выставке будут представлены новинки и современные разработки от рыбопромысловых, рыбоводных и перерабатывающих организаций, верфей, производителей оборудования и сопутствующих материалов, актуальные услуги торговых и других компаний», – рассказали организаторы.

Помимо решений, успешность которых показала выставка 2017 г., готовятся и новые возможности. Так, особое место займут объединенные национальные стенды предприятий из Норвегии, Дании, Китая и других стран. Увеличится доля зарубежных компаний, представляющих современное оборудование, технологии и услуги.

Планируется расширить участие рестораторов, рыбной торговли. Отрасль покажет свое главное достижение и гордость – вкусную и полезную рыбу и морепродукты. Будут организованы дегустации оригинальных блюд из камчатского краба и макруруса, дальневосточной сардины (иваси), разных креветок, филе минтая и многих других видов рыбной продукции. «На стилизованном фудкорте будет возможность не только отдохнуть и перекусить, но и обсудить рабочие моменты в комфортабельной обстановке», – обещают организаторы.

Fishnews