25 декабря 2017 года

Что нужно Дальнему Востоку – расскажут жители

Граждан приглашают принять участие в формировании ежегодного национального доклада о развитии Дальнего Востока. Профильное министерство обещает рассмотреть все поступившие предложения.

Для внесения предложений можно воспользоваться специальной формой обратной связи на сайте Минвостокразвития.

«Министерство приглашает граждан включиться в развитие региона и своего будущего. Все предложения будут обсуждаться совместно с приглашенными экспертами на Общественном совете. Общественность сама будет оценивать инициативы и предлагать федеральной власти принять те или иные меры, – рассказал председатель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро. – Важно, чтобы каждый дальневосточник, каждый житель нашей страны знал, что от его мнения, от его участия зависит то, каким уже завтра будет наш Дальний Восток».

Национальный доклад о развитии макрорегиона будет представлен в правительство до 31 мая 2018 г. Такой доклад будет делаться ежегодно, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами власти и регионами должно обеспечить повышение глобальной конкурентоспособности условий экономического развития макрорегиона в сравнении со странами АТР. Качество жизни и социально-экономическое развитие ДФО должны быть выше среднероссийского уровня. Такие задачи поставил премьер Дмитрий Медведев по итогам заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 28 ноября.

Fishnews