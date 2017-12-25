25 декабря 2017 года

Тонкий лед обернулся трагедиями в Саратовской области

В Саратовской области на водоемах еще продолжается ледостав, однако любители рыбалки идут на риск. Региональное управление МЧС сообщило о гибели троих человек, еще одного рыболова спасли очевидцы.

Трое рыбаков утонули в Саратовской области за одни сутки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС, два рыболова погибли в Воскресенском районе вблизи Кошелевского затона, выехав на неокрепший лед на самодельном мотоцикле. Третья трагедия произошла в Саратовском районе вблизи населенного пункта Расловка-2.

Еще одного рыбака 21 декабря спасли очевидцы в районе острова Шалово Энгельсского района.

В МЧС предупредили, что ледовая обстановка на водоемах Саратовской области вызывает серьезные опасения. «Идет ледостав. Температура воздуха колеблется, в некоторых районах выпало большое количества снега, что затрудняет определение толщины льда, скрывает промоины и опасные участки. Выходить на лед в таких условиях крайне опасно, а тем более выезжать на тонкий лед на транспортных средствах. Напомню, что на территории области нет ледовых переправ и, соответственно, выезд автотранспорта запрещен», - подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов.

Fishnews