25 декабря 2017 года

Игорь Мельников: Горбуша показала интересный результат

Экспедиция, которую специалисты ТИНРО-Центра провели осенью 2017 г. на НИС «Профессор Кагановский», дала обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря, рассказал заместитель директора института Игорь Мельников.

«Мы провели траловую съемку по учету молоди лососей в Охотском море. До этого времени все региональные институты уже собрали материалы по ее скату. Исследования на НИС «Профессор Кагановский» позволяют понять, сколько лосося выжило, после того как он покинул эстуарии рек и прибрежную зону. Там обычно очень высокая смертность, мы учитываем рыбу уже после прохождения этого периода», – отметил замруководителя ТИНРО в интервью Fishnews.

Результаты осенней съемки затем используются при подготовке прогнозов, наряду с другими материалами, которые собирают институты. «Проблема этой экспедиции состоит в том, что лососи, которых мы учитываем, – в основном это горбуша и кета – представляют собой «смесь» молоди из разных регионов воспроизводства», – обрисовал ситуацию замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

По результатам работы «Кагановского» учтено 2,7 млрд экземпляров горбуши и около 340 млн экземпляров кеты. «Цифра по горбуше – максимальная учтенная численность за все время наших наблюдений при проведении таких съемок. А они выполняются примерно с 90-х годов. По кете – средний результат», – прокомментировал Игорь Мельников.

Данные, полученные на нынешнем этапе, говорят о том, что 2018 г. будет горбушовым, отметил замдиректора ТИНРО. «Горбуши подойдет много. Сколько – сейчас с помощью институтов мы и будем выяснять. Собраны генетические пробы. Примерно до Нового года Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет генетические исследования. До февраля будут получены данные для окончательного формирования прогноза. Изучение проб позволит определить объемы по основным региональным группировкам», – обратил внимание собеседник Fishnews.

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