ЕС усиливает контроль промысла в Адриатике

26 декабря 2017 года
Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.
25 декабря 2017 года
Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.
Граждан приглашают принять участие в формировании ежегодного национального доклада о развитии Дальнего Востока. Профильное министерство обещает рассмотреть все поступившие предложения.
22 декабря 2017 года
Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Правительство РФ исключило Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. Предприятие занимается аквакультурой в Волгоградской области.
26 декабря 2017 года
Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.
В работе над Большой российской энциклопедией принял участие сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Камиль Бекяшев. Он стал автором более 80 статей, в том числе по международному морскому и рыболовному праву.
25 декабря 2017 года
Экспедиция, которую специалисты ТИНРО-Центра провели осенью 2017 г. на НИС «Профессор Кагановский», дала обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря, рассказал заместитель директора института Игорь Мельников.
Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.
Рынок Цукидзи 11 октября 2018 г. переедет на новое место. Точку в затянувшемся противостоянии между властями и трейдерами на прошлой неделе поставила токийский губернатор Юрико Коикэ.
Госдума 20 декабря приняла закон о переносе перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Теперь документ предстоит рассмотреть в Совете Федерации.
Координационный совет «Севрыба» и Союз рыбопромышленников Севера поддержали инициативу проведения в 2018 г. Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства. Предприятиям рекомендовано выбирать делегатов и готовить предложения для повестки мероприятия.
Рыбная отрасль – одно из приоритетных направлений развития для Архангельской области. В регионе видят возможности для наращивания не только рыбодобычи, но и переработки рыбы и водорослей, а также участия в доставке продукции с Дальнего Востока по Севморпути.
Во Владивостоке специалисты рыбохозяйственных НИИ обсудили итоги исследований сельди, состояние ее главных промысловых популяций и перспективы добычи этой рыбы на Дальневосточном бассейне.
Президент Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Госсовета, посвященное инвестиционной привлекательности регионов. При подготовке к совещанию обсуждались меры, которые необходимы для развития преимуществ и снятия ограничений.