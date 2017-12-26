26 декабря 2017 года

ЕС усиливает контроль промысла в Адриатике

С 1 декабря в Адриатическом море за рыболовством следит патрульный корабль «Иджис-1» (AEGIS I). Проектом совместно занимаются Европейское агентство по контролю над рыболовством, а также правительства Греции, Италии и Хорватии.

Главная цель патрульного корабля – мониторинг и проведение инспекций судов, добывающих мелкие пелагические виды, синеперого тунца и меч-рыбу. Также «Иджис-1» займется отслеживанием промысла у котловины Ябука (или Помо). На этой акватории с 2018 г. будет действовать особый режим в соответствии с рекомендациями Генерального совета по рыболовству в Средиземном море, сообщает корреспондент Fishnews.

В Еврокомиссии отмечают, что эти ограничения - результаты совместной министерской декларации Medfish4ever, подписанной в текущем году на Мальте. Документ также предусматривает расширение площади морских заповедников до 10% от общей площади Средиземного моря уже к 2020 г.

Fishnews