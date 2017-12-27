27 декабря 2017 года

Иваси и скумбрия пришли на смену сайре

Итоги научного сопровождения пелагической путины и ее основные результаты представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Специалисты обсудили промысел сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).

Как рассказал ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Дмитрий Антоненко, работу по сопровождению промысла пелагических видов организовали по схеме прошлого года. Штаб научной группы был размещен на плавбазе «Всеволод Сибирцев», ученые находились и на плавбазе «Петр Житников», добывающих судах, рыбокомбинате «Островной» на острове Шикотан. Также работали береговые научные группы ТИНРО-Центра и СахНИРО. Кроме того, оперативные данные и рекомендации передавались с НИС «Профессор Кагановский», выполнявшего съемку в рамках госмониторинга водных биоресурсов и попутно поисковые работы в Южно-Курильской зоне летом и осенью, и с НИС «ТИНРО», работавшего осенью в этом районе и открытых водах северо-западной части Тихого океана. В общей сложности ученые провели три экспедиции, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Сайры поймали мало

Промысел сайры российскими судами, как и в 2017 г., начался 25 мая в открытых водах СЗТО. Обстановка на промысле в первой половине путины в открытых водах северо-западной части Тихого океана была стабильной, вылов на судосутки составлял от 11,8 тонны - значительно выше прошлогодних значений. Однако в августе-октябре в исключительной экономзоне России в Южно-Курильской зоне, где флот РФ вел поиски и облов сайровых косяков, промысловая обстановка была слабой и нестабильной. Сайра распределялась в виде слабо разреженных скоплений, средний вылов на судосутки был на уровне 6-10 тонн. В целом средний вылов сайры на судосутки за путину составил 10,7 тонны. Средняя длина рыбы в отечественных уловах - 283,8 см, при этом доля мелкоразмерных экземпляров составила 1,8%, среднеразмерных – 46,1% и крупноразмерных – 52,1%.

Всего на добычу сайры выставили 16 судов, это практически вдвое меньше, чем в прошлом году. Эффективность российского промысла была ниже показателей 2017 г. Небольшое количество флота обусловило наименьшее за последние годы количество судосуток лова, что в итоге стало причиной очень низкого освоения объемов. Еще одной важной причиной стала концентрация скоплений за пределами ИЭЗ, далеко к востоку от традиционных путей миграции. По мнению ученых, хоть сайра и предпочитает более холодные воды, рост численности сардины и скумбрии является причиной ее смещения в океан и разреженности скоплений в традиционных местах лова. Всего за сайровую путину поймано 6,3 тыс. тонн.

Уловы иваси и скумбрии - высокие

В промысле дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии принимали участие 26 судов разного тоннажа, два из них были оснащены кошельковыми неводами, остальные – пелагическими тралами. Добыча велась в ИЭЗ России с июля по первую декаду ноября на фронтальных зонах теплого вихря в зоне разделения первой и второй ветви Ойясио.

Эффективность промысла сардины была высокой с июля по сентябрь и составила 35,4 тонны на судосутки лова. С третей декады сентября плотность скоплений сардины стала уменьшаться, и в октябре-ноябре вылов заметно снизился – до 18,2 тонны на судосутки.

Эффективность промысла скумбрии в июле-августе была невысока, вылов на судосутки составил 4 тонны. Со второй половины сентября уловы увеличились, и в сентябре-ноябре средний вылов на судосутки достиг 56,1 тонны. В первой декаде ноября суда под российским флагом стали переходить вслед за рыбой в ИЭЗ Японии. Нарастающий вылов сардины и скумбрии на середину декабря составил 15,9 и 51,1 тыс. тонн соответственно.

Средний размер иваси в уловах отечественных судов составил 19,3 см, доля мелкоразмерной рыбы (менее 17 см) - 14%, среднеразмерной (до 20 см) – 38,8%, крупноразмерной (от 20 см) – 47,2%. Средний размер скумбрии в российских уловах составил 31 см.

Заместитель директора института Игорь Мельников отметил, что в следующем году целесообразно расширить научную группу наблюдателями на судах, ведущих промысел сардины и скумбрии, чтобы выполнить работы с экспериментальными орудиями лова. Планируется, что разработка и усовершенствование орудий лова для сардины и скумбрии, а также технологий их добычи будет одной из важных составляющих научной поддержки путины.

Fishnews