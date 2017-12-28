28 декабря 2017 года

В Новый год – с обновленной Красной книгой

Минприроды обновило Красную книгу России. В этой редакции из списков редких и исчезающих видов исключены некоторые дальневосточные рыбы – китайский окунь (ауха), сом Солдатова, желтощек.

Приказ, который содержит списки редких и исчезающих объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из нее, подписал глава Минприроды Сергей Донской. По его словам, это «историческое для всего природоохранного сообщества событие».

«Впервые с 1997 года в России переиздана Красная книга. И это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами и всеми, кто промышляет на нелегальном рынке диких животных и их дериватов», – подчеркнул министр.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, приказ распространяется только на те объекты животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку.

В частности, в новую редакцию Красной книги, помимо полосатой гиены, тюленя-монаха и сайгака, внесены ханкайский цокор, крапчатый суслик, индийский дикобраз, европейская широкоушка и другие. Исключены из Красной книги бабочка Мнемозина, китайский окунь (ауха), желтощек, сом Солдатова и обыкновенный серый сорокопут.

По спорным видам (гималайскому медведю, подвидам северного оленя, серому гусю, нескольким видам гуменника, серой утке, кавказской серне, кавказскому благородному оленю, сибирскому горному козлу, клоктуну и обыкновенной горлице) решение пока не принято. Их статус будет определен после дополнительных исследований по итогам обсуждения на комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

Fishnews