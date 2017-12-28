29 декабря 2017 года

Дальнему Востоку дали прогноз на первый квартал

Наука рекомендует промышленникам освоить в Дальневосточном бассейне в первом квартале 2018 г. примерно 1 млн 075,9 тыс. тонн гидробионтов (27,6% от годового вылова). В том числе 902,1 тыс. тонн минтая и 63,5 тыс. тонн сельди.

Прогноз промысловой обстановки, распределения и возможного изъятия гидробионтов на первый квартал 2018 г. представили на ученом совете ТИНРО-Центра.

Заместитель начальника отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александр Жигалин рассказал, что российские рыбаки на 30 ноября выловили 2 млн 922 тыс. тонн водных биоресурсов (без учета морских млекопитающих). Почти 60% вылова составил минтай (1 млн 617,8 тыс. тонн). Лососей было поймано примерно 353 тыс. тонн, сельди – 331,3 тыс. тонн, трески – 95,7 тыс. тонн, камбалы – 77,6 тыс. тонн, крабов – около 63,5 тыс. тонн, кальмаров – 83,4 тыс. тонн.

Всего в следующем году на Дальневосточном бассейне наука советует освоить 3 млн 896,7 тыс. тонн ВБР, не считая тихоокеанских лососей и морских млекопитающих. К промышленному изъятию в первом квартале рекомендуется примерно 1 млн 075,9 тыс. тонн гидробионтов (27,6% от годового вылова), сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

На зимних охотоморских путинах ученые рекомендуют добыть 902,1 тыс. тонн минтая и 63,5 тыс. тонн сельди. Кроме того, рыбаки могут наловить 28,4 тыс. тонн трески, 20,1 тыс. тонн камбал, 13,9 тыс. тонн наваги, 5,9 тыс. тонн терпугов, 9,7 тыс. тонн крабов, 6,3 тыс. тонн бычков, 5 тыс. тонн макрурусов и других объектов.

Основные объемы минтая и сельди – 819 тыс. тонн и 62 тыс. тонн соответственно – планируются к вылову в Охотском море. В Западно-Беринговоморской зоне и на Восточной Камчатке, помимо минтая, значительную долю будет составлять треска, чьи запасы в последние годы существенно возросли, и камбалы. В Северо-Курильской зоне основными объектами промысла будут минтай, треска, терпуги; в Южно-Курильской – минтай, треска и навага.

Документ традиционно включает прогноз синоптической и ледовой обстановки в основных районах промысла в первом квартале 2018 г. В период минтаевой путины ледовая обстановка будет развиваться по сценарию, близкому к среднемноголетнему. В начале февраля может ожидаться неустойчивая и сложная ледовая обстановка на западно-камчатском шельфе, специалисты будут передавать оперативные данные рыбакам и озвучивать краткосрочные прогнозы на селекторных совещаниях. В Западно-Камчатской подзоне наиболее ледовитый период ожидается со второй декады февраля по первую декаду марта. Максимум развития зоны тяжелых льдов прогнозируется с конца первой до середины второй декады марта.

Самое большое количество штормовых дней ожидается в январе, в апреле-марте оно будет относительно низким. По данным ученых, в январе-марте Алеутская депрессия в среднем будет находиться в районе Алеутских островов, но при этом она может смещаться на северо-запад, приближаясь к Командорским островам (в конце марта даже локализоваться над Охотским морем). Интенсивность депрессии предполагается в январе и марте в пределах климатической нормы, в феврале – выше нормы.

В следующем году основным научным продуктом прогностического отдела ТИНРО-Центра, помимо годового прогноза вылова на Дальневосточном бассейне, будут оперативные месячные и путинные прогнозы. Специалисты планируют уделять больше внимания непосредственно научной поддержке основных путин. Для этого планируется использовать работу береговых и морских научных групп, сведения наблюдателей с промысловых судов и оперативные данные, полученные в ходе рейсов научно-исследовательских судов.

Fishnews