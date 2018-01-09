09 января 2018 года

«Прибрежка» Южной Кореи страдает из-за климата

Второй год подряд прибрежные уловы рыбаков Республики Корея не достигают 1 млн тонн, это вызывает беспокойство в отрасли. Президент Мун Чжэ Ин поставил задачу нарастить добычу до 1,1 млн тонн к 2022 г.

В 2016 г. объемы добычи у берегов Южной Кореи впервые за 44 года упали ниже 1 млн. тонн – до 930 тыс. тонн. За первые 11 месяцев прошлого года было добыто 806 тыс. тонн (что аналогично показателю 2016 г. за этот период), пишет интернет-издание kookje.co.kr.

Ученые Государственного НИИ рыболовства Республики Корея объясняют тенденцию повышением температуры воды. Из-за потепления кальмар раньше ушел в российские воды и позже вернулся в корейские, предполагается, что это стало причиной снижения его добычи. В то же время рыба-сабля, напротив, раньше начала миграцию в корейские воды из китайских, что при общем увеличении популяции привело к росту уловов. В целом, по прогнозам корейских ученых, уменьшение прибрежного вылова имеет долгосрочный характер.

Несмотря на прогнозы, правительство нового президента Мун Чжэ Ина намерено нарастить уловы прибрежного рыболовства к 2022 г. до 1,1 млн тонн. По информации корреспондента Fishnews, власти республики намерены продвигать меры по более бережному обращению с морскими биоресурсами. В частности, в текущем году администрация президента хотела ввести систему временного запрета на промысел, а в следующем – принять закон о надзоре за орудиями лова.

Однако Минфин отказался выделять запрашиваемые 7,2 млрд вон (около 389 млн рублей) на «рыбные каникулы» в 2018 г. Министерство морских дел и рыболовства получило только 500 млн вон (примерно 27 млн рублей) на проверку эффективности этой меры.

Fishnews