10 января 2018 года

Для аквакультуры обновили правила получения субсидий

Правила предоставления и распределения субсидий для аквакультуры изложили в новой редакции. В частности, изменились формулы расчета выделяемых средств.

Изменения в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены постановлением правительства от 30 декабря 2017 г. № 1725. Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции изложено приложение № 6 – правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры, в том числе товарного осетроводства.

Одним из условий предоставления субсидии становится соглашение между Росрыболовством, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств, и высшим исполнительным органом государственной власти региона.

Кроме того, изменились формулы расчета размера выделяемых субсидий.

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