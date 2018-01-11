11 января 2018 года

Новосибирскую рыбу спасают от замора

Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.

Временная запруда появилась в шлюзовом канале в ноябре 2017 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, совместными усилиями органов власти, муниципальных служб спасения, представителей рыбацкой общественности и волонтеров-экологов отловлено и выпущено в Обь более тонны живой рыбы. Под контролем специалистов регионального управления ветеринарии собрано и подготовлено к утилизации 516 кг погибших особей. Также на водоеме установили компрессор по аэрации воды.

«Надеюсь, что принятые меры по стабилизации кислородного режима в отшнурованном водоеме позволят сохранить рыбный ресурс до окончания строительных работ», – отметил врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

Кроме того, весной для возмещения ущерба рыбным запасам АО «Акватик» (компания, которая проводит реконструкцию) обязуется провести выпуск молоди в Обь. Расчет компенсации проведет Новосибирский филиал Госрыбцентра.

Fishnews