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Ученые оценили рыбное воспроизводство в низовьях Волги

Условия для естественного воспроизводства полупроходных и речных рыб в 2017 г. в целом были благоприятными – к такому выводу пришли специалисты Каспийского НИИ рыбного хозяйства.

Учетную съемку молоди провели в июне на 37 участках нерестилищ. Всего специалистам попалась молодь 14 промысловых видов рыб, традиционно доминировала вобла – около 63%; доля леща составляла 18%; сазана – около 1%. Молоди щуки и судака оказалась меньше 1%.

Часть рыб относят к группе «прочие». Их доля составила 17%, что несколько меньше показателя 2016 г., рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. Преобладала молодь карася и густеры – по 6%, меньшим было значение красноперки, окуня и синца. На долю жереха, берша, чехони и язя суммарно пришлось менее 1%.

По сравнению с показателями 2016 г. доля воблы и леща увеличилась незначительно, доля сазана выросла в 3 раза, щуки – снизилась почти в 3 раза.

Средняя концентрация молоди полупроходных и речных рыб (т.е. численность, рассчитанная на 1 га обводненной в 2017 г. нерестовой площади) составила с учетом малоценных видов 567,4 тыс. экз./га, (а без учета малоценных видов – 563 тыс. экз./га,). Это в 1,6 раза выше уровня прошлого года (358,2 тыс. экз./га.)

Общую численность молоди полупроходных и речных видов рыб в низовьях Волги специалисты оценили в 309,3 млрд экземпляров (без малоценных видов – в 306,68 млрд экземпляров). Показатель в 1,3 раза больше величины 2016 г. и в 1,6 раза выше результатов 2013 – 2015 гг. Это в целом свидетельствует о достаточно высокой эффективности воспроизводства в 2017 г., отмечают ученые.

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