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Неочищенные сточные воды и жидкие бытовые отходы из трех пятиэтажек в Бассейновом переулке через септики сбрасывались прямо в реку Магаданка. Фото пресс-службы Охотского теруправления Росрыболовства

Реку Магадана защитили от грязных стоков

Магаданская управляющая компания оштрафована за сброс неочищенных сточных вод из жилых домов в нерестовую реку. Охотское теруправление Росрыболовства также подало иск о возмещении ущерба на сумму свыше 250 тыс. рублей.

В апреле 2017 г. инспекторы Охотского теруправления Росрыболовства выявили нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов в устье реки Магаданка. Неочищенные сточные воды и жидкие бытовые отходы из трех пятиэтажек в Бассейновом переулке, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, поступали в септики – железобетонные резервуары. Оттуда стоки вытекали через трубу прямо в реку Магаданка – водный объект высшей категории рыбохозяйственного значения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, лабораторные исследования проб воды выявили превышение допустимого уровня по аммиаку в 6 раз, нитритам – в 4 раза, нитратам – в 33 раза. Также вода имела сильный гнилостный запах.

Теруправление постановило оштрафовать управляющую компанию «Надежда», обслуживающую пятиэтажки, на 15 тыс. рублей. Компания подала жалобу на постановление, но представители Охотского ТУ обратили внимание суда на то, что Магаданка – место нереста и миграции лососевых видов рыб. Незаконный сброс неочищенных сточных вод фактически создает химический барьер подъему рыбы на нерест, угнетает ее кормовою базу, подчеркнули в управлении.

В итоге Магаданский городской суд решением от 27 сентября обязал ООО «Управляющая компания «Надежда» выплатить административный штраф в сумме 15 тыс. рублей. 17 октября решение вступило в законную силу. В результате контрольно-надзорных мероприятий сброс неочищенных сточных вод и жидких бытовых отходов в реку прекратился, отметили в теруправлении.

ТУ вынесло представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а также подало иск о возмещении ущерба на сумму свыше 250 тыс. рублей. Он находится на рассмотрении в суде.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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