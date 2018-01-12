«Море. Ресурсы. Технологии» возвращается

12 января 2018 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
В этом году отмечает юбилей важнейшее объединение рыбной отрасли России – ВАРПЭ. Fishnews открывает серию публикаций, посвященную этому событию.
11 января 2018 года
Законопроект, призванный реформировать систему госконтроля в России, включен в приоритетную часть работы Госдумы. Рассмотреть документ депутаты рассчитывают в феврале.
Рыбу в канале Новосибирского шлюза реки Оби спасают от кислородного голодания. Угроза возникла из-за запруды, образовавшейся при реконструкции верхнего подходного канала.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
12 января 2018 года
Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
В этом году отмечает юбилей важнейшее объединение рыбной отрасли России – ВАРПЭ. Fishnews открывает серию публикаций, посвященную этому событию.
В Приморском крае скорректировали состав рабочей группы по вопросам, связанным с марикультурой на ООПТ. Орган пополнился новыми представителями региональных властей.
У Евросоюза возникли проблемы с заключением нового соглашения о рыболовстве с Марокко. Советник Европейского суда решил, что промысел у побережья Западной Сахары – спорной территории – нельзя вести без разрешения местных властей.
Псковские таможенники пресекли попытку ввоза рыбопродукции под видом кофе. Груз, подпадающий под действие специальных экономических мер, будет уничтожен.
Магаданская управляющая компания оштрафована за сброс неочищенных сточных вод из жилых домов в нерестовую реку. Охотское теруправление Росрыболовства также подало иск о возмещении ущерба на сумму свыше 250 тыс. рублей.
Условия для естественного воспроизводства полупроходных и речных рыб в 2017 г. в целом были благоприятными – к такому выводу пришли специалисты Каспийского НИИ рыбного хозяйства.
11 января 2018 года
Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.