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Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии»

«Море. Ресурсы. Технологии» возвращается

С 13 по 14 марта в Мурманске пройдет XVIII Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В рамках нее состоится конференция по вопросам рыболовства в Арктике, а также ряд отраслевых семинаров и круглых столов.

Мероприятие пройдет в формате выставки-конференции в гостинице «Аzimut Отель Мурманск». Экспозиционная площадка и деловая программа традиционно собирают российских и зарубежных представителей профильных органов власти, инвестиционного, делового, экспертного и научного сообществ. Это способствует развитию отечественной рыбной промышленности и дает возможность узнать о современных подходах, технологиях и технических средствах для безопасного и бережного освоения ресурсов Мирового океана, отмечают организаторы.

Как сообщили Fishnews в ООО «МурманЭКСПОцентр», на выставке будут представлены разделы, посвященные судостроению, судоремонту, судовой электронике и радионавигационному оборудованию, судовому и технологическому оборудованию, снабжению; рыбоводству, добыче и переработке рыбы и морепродуктов, орудиям лова. Также будут представлены защитные и спасательные средства, спецодежда; научно-исследовательские работы и технологии; рыболовные сетеснастные материалы и оборудование для их производства. Кроме того, посетители «Моря. Ресурсов. Технологий» смогут узнать о подготовке кадров для рыбной промышленности, возможностях портов, логистики, транспортных компаний.

Выставку организуют ООО «МурманЭКСПОцентр» и Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке регионального правительства. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: выставкамурманскправительствосудостроение

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