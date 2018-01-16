16 января 2018 года

Индийцы осваивают морские глубины

В Индии разработали типовую модель судна для глубоководного промысла, рыбаки проходят переобучение. Причиной вынужденной переориентации стало сворачивание донного лова в Полкском заливе.

Полкский залив расположен в проливе между Индией и островом Шри-Ланка. Закрытие промысла там инициировал индийский премьер-министр Нарендра Моди, пишет портал The Hindu. Для переориентации рыбаков города Рамешварам на глубоководный промысел чиновники предложили 17 верфей для постройки судов и организовали программу по переобучению при Центральном институте рыболовной, морской и инженерной подготовки (CIFNET) в городе Ченнаи. Шесть групп рыбаков уже успешно освоили программу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, частная верфь Cochin Shipyard Limited совместно с Центральным институтом рыболовных технологий (CIFT) разработала типовой проект судна для глубоководного промысла. В течение 5-6 месяцев предприятие намерено построить первую группу из пяти судов. Стоимость каждого из них составит примерно 8 млн рупий (около 126 тыс. долларов).

Fishnews