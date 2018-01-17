17 января 2018 года

Белорыбица переживает непростые времена

Нерестовый запас белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне продолжает сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам исследований прошлого года. Ученые оценили качественную структуру популяции.

В 2017 г. за ходом нерестовой миграции белорыбицы в дельте Волги наблюдали на тоне «Глубокая». Сбор материала велся ежедневно в марте-апреле и ноябре-декабре. Так как белорыбицу добывали для искусственного воспроизводства, производители передавались на рыбоводные предприятия для последующего выдерживания до созревания половых продуктов.

После рыбоводных мероприятий все особи проходили полный биологический анализ с определением возраста, веса, размера. Длина рыб, мигрирующих на нерест в 2016 – 2017 гг., колебалась от 68 до 100 см, масса – от 3,4 до 10,1 кг и составила в среднем 80,6 см и 5,7 кг соответственно.

Возрастную структуру нерестовой популяции белорыбицы в 2016 – 2017 гг. представляли особи 4-8 лет. В последние годы прослеживается снижение как длины, так и массы наиболее многочисленных в уловах пяти- и семилеток, среди заготовленных производителей отсутствуют девятилетки. Это свидетельствует о продолжающемся сокращении нерестового запаса белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне, заявили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Славное прошлое подвида

Белорыбица (Stenodus leucichtys leucichtys) – эндемик Каспийского моря, крупная проходная рыба семейства сиговых арктического происхождения. Белорыбица проводит в море 5 – 8 лет, где нагуливается и достигает половой зрелости. На нерест заходит в Волгу, питается мелкими видами рыб (сельдью, килькой, молодью воблы, бычками, атериной). Белорыбица была ценным промысловым видом, уловы которого достигали 870 тонн в 1910-х гг. и 1300 тонн в 1930-х.

Запасы белорыбицы после зарегулирования стока Волги формируются исключительно за счет искусственного воспроизводства. Эффективные рыбоводные мероприятия в низовьях реки в 1970-80-х гг. обеспечили не только сохранение подвида после полной потери естественных нерестилищ, но и увеличили его уловы от 0,4 тонны в конце 50-х гг. до 50 тонн в середине 90-х. Развернувшийся в конце XX – начале XXI вв. нелегальный промысел подорвал запасы. Крайне низкий уровень заготовки производителей и, как следствие, значительное снижение масштабов воспроизводства привели к тому, что достаточное пополнение обеспечено быть не может и в настоящее время белорыбица вновь под угрозой исчезновения, отмечают в Каспийском НИИ рыбного хозяйства.

Fishnews