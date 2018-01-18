18 января 2018 года

Карельские рыбники отчитались о максимальных результатах

По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.

По оперативной информации, карельские рыбопромышленные предприятия в 2017 г. выловили 91,5 тыс. тонн водных биоресурсов в рамках океанического и морского рыболовства. На внутренних водоемах добыто 1,7 тыс. тонн пресноводной рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, квоты, выделенные компаниям для промысла в Баренцевом море и зонах иностранных государств северо-восточной части Атлантического океана, освоены на 100 %.

В секторе аквакультуры производство товарной рыбы увеличилось на 17% по сравнению с уровнем 2016 г. За счет открытия новых и расширения мощностей действующих хозяйств объем продукции аквакультуры достиг 24,8 тыс. тонн. В планах местных властей к 2020 г. поднять эту планку до 30 тыс. тонн за счет формирования дополнительных рыбоводных участков и новых мер господдержки рыбоводных хозяйств.

Fishnews