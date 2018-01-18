Карельские рыбники отчитались о максимальных результатах

18 января 2018 года
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
16 января 2018 года
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
15 января 2018 года
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.
12 января 2018 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
18 января 2018 года
С 1 февраля в Сахалинской области начнут принимать заявки на гранты для развития спорта, поддержки талантливых детей и молодежи, помощи гражданам в тяжелой жизненной ситуации. Программу запускает благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбаками.
Более 100 предприятий и судов РФ желают поставлять рыбопродукцию в Бразилию. Россельхознадзор пригласил компетентное ведомство южноамериканской страны провести инспекцию.
Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
На Камчатке вынесли приговор местной жительнице, ложно обвинившей сотрудника теруправления Росрыболовства в попытке изнасилования. Наказанием стал штраф в 40 тыс. рублей.
17 января 2018 года
Туристов в Тульскую область собираются завлекать возможностью посетить осетровую ферму. По мнению властей региона, такое направление будет популярным среди гостей из разных уголков страны.
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
Нацеленным на инновационное развитие рыбоперерабатывающим предприятиям сегодня необходимы специалисты с профилем биотехнолога, уверен завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат нереализованных продовольственных товаров из торговых сетей производителям и поставщикам.