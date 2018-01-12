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Тайник под полом автобуса. Фото пресс-службы Биробиджанской таможни

Нетипичный деликатес перехватили на границе в ЕАО

В Еврейской автономной области таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 420 кг сушеного трепанга, следовавшего через границу. Вместе с деликатесом в пассажирском автобусе были спрятаны 30 мешков речного песка и изделия из черного металла и свинца.

Инцидент произошел в пограничном пункте пропуска Амурзет. Чтобы извлечь содержимое тайника, правоохранители демонтировали часть багажного отсека и пол в салоне автобуса.

Общий вес контрабандного груза превысил 1,2 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Биробиджанской таможни. Возбуждено административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников). Изъятое поместили в камеру хранения вещественных доказательств.

Как подчеркнули в пресс-службе, для региона деятельности Биробиджанской таможни трепанг - нехарактерный предмет правонарушений. Последний подобный случай произошел здесь в 2015 г.

Fishnews

  • Тайник под полом автобуса. Фото пресс-службы Биробиджанской таможни
  • Контрабандный трепанг. Фото пресс-службы Биробиджанской таможни
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