22 января 2018 года

За палтусов Дальнего Востока поборются на торгах

Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.

Документация о предстоящих торгах размещена на сайте федерального агентства. Заявки можно подавать до 20 февраля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для промышленного рыболовства предлагаются доли квот палтусов в Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо-Курильской, Южно-Курильской, Западно-Беринговоморской зонах. Также на торги выставлены лимиты добычи камбал в Северо-Курильской зоне и трески в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

Желающие смогут приобрести и доли квот для прибрежного рыболовства - палтусов в Петропавловско-Командорской, Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах.

Fishnews