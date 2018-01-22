23 января 2018 года

Японское судно обвиняют в сокрытии улова

Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.

Капитан РШ «Нико Мару 53», рассказали Fishnews в пресс-службе пограничного управления, представил в установленном порядке судовое суточное донесение и направился к выходу из российской экономзоны в японские воды.

Однако мониторинг промысловой обстановки и объективный контроль за добычей водных биоресурсов в районе говорил о том, что отчетность может не соответствовать реальному вылову. Иностранное судно решили проверить в контрольном пункте «Восток-6».

При осмотре информация об искажении данных ССД подтвердилась, сообщили в пресс-службе. Для дальнейшего разбирательства и оперативно-следственных действий «Нико Мару 53» доставили в порт Южно-Курильск. По данным погрануправления, на борту судна нашли более 21 тонны водных биоресурсов, сокрытых от учета, - треску, кальмара, ската. Капитан своей вины не признает.

В отношении должностного лица возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Административное расследование продолжается. Решение о привлечении либо освобождении должностного лица от ответственности будет принято в ходе судебного разбирательства.

В погрануправлении обратили внимание на то, что капитан и владелец РШ «Нико Мару 53» уже привлекались в 2015 г. к административной ответственности за нарушение правил добычи водных биоресурсов.

В 2017 г. сотрудники сахалинского погрануправления проводили рабочие встречи с представителями департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и японскими рыбопромышленными компаниями. Результатом стало значительное снижение количества правонарушений, совершаемых японскими моряками в ИЭЗ РФ, отметили в пресс-службе. Однако отдельные капитаны японских судов пытаются скрыть улов и вывезти его.

Fishnews