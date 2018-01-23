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Дальневосточная сардина (иваси). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ловцам скумбрии и иваси советуют не ждать лета

Специалисты ТИНРО-Центра предлагают рыбакам добывать дальневосточную сардину (иваси) и скумбрию в зимне-весенний период. Рекомендации ученых основаны на опыте прошлых лет, начиная с 1970-х гг.

Результативный промысел скумбрии в зоне Японии зимой и весной возможен непосредственно в пределах района на удалении не более 100 миль от территориального моря страны, считают специалисты ТИНРО-Центра. Ожидается, что по мере откочевки скумбрии на нагул в зону субарктического фронта эффективность промысла в зоне будет падать.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в 1970 - 1980-х гг. в зимний период 3/4 общей численности и 2/3 общей биомассы скумбрии севернее 35 градуса северной широты находились в разреженном виде в открытом океане. Остальная часть плавала скоплениями на восточном шельфе острова Хонсю между заливом Исиномаки и мысом Инубо. Численность скумбрии в этих скоплениях в отдельные годы варьировала от 200 млн до 2 млрд рыб с биомассой от 35 до 300 тыс. тонн (по оценкам института).

В океане скумбрия была представлена в основном неполовозрелыми особями, а в скоплениях на восточном шельфе Хонсю встречались преимущественно зрелые рыбы. В отдельные годы они составляли до 50% размерного ряда, отметили в ТИНРО.

Изменчивость размещения скопления в районе залива Исиномаки - мыса Инубо в течение зимнего сезона сводится к формированию скопления в северной части этого района. Далее - распространения скоплений на весь район и в заключение - смещение скоплений в его южную часть. Календарные сроки этого процесса и размерный состав скумбрии в скоплениях варьируют год от года.

Дислокация отечественного флота при промысле скумбрии в ноябре-декабре 2017 г. подтверждает описанный для прошлых лет характер распределения объекта и высокую его эффективность в зоне Японии. Отечественный крупнотоннажный флот добыл 52 тыс. тонн скумбрии.

Также был проведен анализ продолжительности и районов промысла иваси в СЗТО. С 1976 по 1987 гг. добыча велась практически круглый год, в 1988 г. - 9 месяцев, в 1989-1991 гг. – 7 месяцев и в 1992 г. – 4 месяца. Среднегодовая продолжительность промысла составила более 300 суток.

Во второй половине 1990-х гг. при депрессивном состоянии тихоокеанских популяций сардины в российской рыболовной зоне и открытом океане встречались лишь редкие разреженные, не имеющие промыслового значения скопления сеголеток и годовиков. Весь период высокой численности и в начале депрессивного состояния запаса в зимний период отечественный флот ловил иваси и в водах Японии.

Результаты исследований ТИНРО-Центра в 2014 - 2017 гг. показали рост численности сардины и увеличение ее плотности из года в год в российской ИЭЗ в прикурильских тихоокеанских водах. Начали увеличиваться уловы японских рыбаков в своей зоне. При российском промысле скумбрии в ноябре-декабре 2017 г. в качестве прилова постоянно попадалась иваси (добычу вело до 12 крупнотоннажных судов). В этом году специализированный промысел сардины отечественный флот не осуществлял, хотя в зимнее-весенний период в зоне Японии добыча может быть достаточно эффективной, считают ученые.

Ознакомится с полными рекомендациями можно в разделе «Оперативная информация» на сайте ТИНРО-Центра.

Fishnews
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