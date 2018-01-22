Нелегальный гребешок не добрался до рынка

22 января 2018 года
В Магаданской области бывшего полицейского будут судить за продажу не менее 2,8 тонны опасной для здоровья лососевой икры. По версии следствия, он продавал деликатес, ранее изъятый из незаконной торговли.
17 января 2018 года
В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.
16 января 2018 года
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
15 января 2018 года
В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
21 декабря 2017 года
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о незаконной добыче речных раков организованной группой. Среди подозреваемых сотрудник полиции, признавшийся в получении взяток за покровительство браконьерам.
25 января 2018 года
На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.
Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.
Специалисты ТИНРО-Центра предлагают включить двустворчатых моллюсков панопу японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для них промысловые объемы. В институте подготовили соответствующее биообоснование.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.
Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.
Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».
24 января 2018 года
Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.