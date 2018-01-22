25 января 2018 года

Нелегальный гребешок не добрался до рынка

Около 2 тыс. особей гребешка собрали двое браконьеров в Приморье к тому моменту, как их задержали полицейские. Для незаконного промысла использовали водолазное снаряжение и моторную лодку.

Ценного моллюска добывали в бухте Шепалово, вблизи Находки, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО. Ущерб, причиненный популяции ракушек, превысил 80 тыс. рублей.

Добытый гребешок, лодка и орудия незаконного лова изъяты полицией и помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Fishnews