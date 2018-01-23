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«Гидрострой» одержал победу в номинации «За вклад в социальное развитие территорий». Фото пресс-службы компании

«Гидрострой» и «Океанрыбфлот» стали победителями конкурса РСПП

Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Его цель – содействовать устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосрочным экономическим интересам РФ; определить динамично развивающиеся компании.

Конкурс проводится по целому ряду номинаций. В номинации «За вклад в социальное развитие территорий» оцениваются достижения в реализации общественно признанных корпоративных инициатив, проектов, программ социальной направленности. В число победителей здесь вошла компания «Гидрострой» (Сахалинская область).

Среди критериев в номинации «За динамичное развитие бизнеса» – рост выручки от реализации продукции, рост чистой прибыли, увеличение производительности труда, вложения в технологические инновации, инвестирование в основной капитал и т.д. Здесь в числе лучших – компания «Океанрыбфлот» (Камчатский край).

Как сообщили в РСПП, награждать победителей будут во время форумов (конференций) Недели российского бизнеса в феврале 2018 г. и других значимых мероприятий.

Предприятия рыбохозяйственного комплекса впервые принимают участие и получают признание на всероссийском конкурсе подобного масштаба, рассказали Fishnews в ВАРПЭ.

В ассоциации также пригласили обращаться по вопросам участия в конкурсе 2018 г.

Fishnews
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