25 января 2018 года

«Гидрострой» и «Океанрыбфлот» стали победителями конкурса РСПП

Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Его цель – содействовать устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосрочным экономическим интересам РФ; определить динамично развивающиеся компании.

Конкурс проводится по целому ряду номинаций. В номинации «За вклад в социальное развитие территорий» оцениваются достижения в реализации общественно признанных корпоративных инициатив, проектов, программ социальной направленности. В число победителей здесь вошла компания «Гидрострой» (Сахалинская область).

Среди критериев в номинации «За динамичное развитие бизнеса» – рост выручки от реализации продукции, рост чистой прибыли, увеличение производительности труда, вложения в технологические инновации, инвестирование в основной капитал и т.д. Здесь в числе лучших – компания «Океанрыбфлот» (Камчатский край).

Как сообщили в РСПП, награждать победителей будут во время форумов (конференций) Недели российского бизнеса в феврале 2018 г. и других значимых мероприятий.

Предприятия рыбохозяйственного комплекса впервые принимают участие и получают признание на всероссийском конкурсе подобного масштаба, рассказали Fishnews в ВАРПЭ.

В ассоциации также пригласили обращаться по вопросам участия в конкурсе 2018 г.

Fishnews