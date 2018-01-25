25 января 2018 года

Иностранцам будут выделять квоты особым порядком

Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.

Вышел еще один документ в сфере предоставления прав на добычу водных биоресурсов. Постановлением от 22 января 2018 г. № 40 утверждены Правила распределения квот вылова в ИЭЗ РФ для иностранных государств, устанавливаемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Предусматривается, что лимиты ежегодно будет делить Росрыболовство с учетом рекомендаций специальной межведомственной рабочей группы. В нее должны входить представители Росрыболовства, а также не менее двух представителей МИД России, ФСБ и Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews. Федеральному агентству по рыболовству поручено по согласованию с заинтересованными ведомствами утвердить порядок деятельности МРГ и ее состав.

При подготовке рекомендаций рабочая группа должна учитывать наличие международных договоренностей по предоставлению квот для иностранных государств, оценку состояния промысловых запасов, минимальный и рекомендуемый размер платы за право пользования водными биоресурсами, добываемыми иностранными судами в ИЭЗ РФ (если квота предоставляется на возмездной основе). Также во внимание будет приниматься объем и уровень освоения иностранными государствами квот, предоставленных им за предыдущий 3-летний период; обязательства зарубежных партнеров по обеспечению поступлений в российский бюджет платы за право пользования водными биоресурсами и их исполнение; исполнение иностранными государствами обязательств по международным договорам в области рыболовства и сохранения ВБР.

Также будут учитываться информация о востребованности у российских рыбаков водных биоресурсов, которые предоставляются зарубежным коллегам в соответствующих зонах (подзонах) ИЭЗ РФ, на основании данных об освоении за предыдущие три года. Примут во внимание и объемы и уровень освоения предоставляемых РФ на взаимной основе квот в экономзонах соответствующих иностранных государств. Рекомендации будут готовиться на основании сведений от Росрыболовства.

Будут принимать во внимание и минимальный и рекомендуемый размер платы за право пользования ВБР, определяемой по методике Росрыболовства.

Федеральное агентство будет обсуждать квоты для иностранных государств на сессиях комиссий, создаваемых в соответствии с международными договорами РФ в области рыболовства. На основании протоколов, принятых по результатам этих сессий, в течение 30 рабочих дней ФАР будет утверждать приказ о распределении квот. Рабочая группа сможет рассмотреть возможность предоставления дополнительных лимитов и увеличения уже выделенных.

Постановление вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Fishnews