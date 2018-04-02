02 апреля 2018 года

Рыбные места Волгоградского водохранилища выставили на конкурс

На конкурсе разыграют восемь участков на Волгоградском водохранилище. Эти РПУ предлагаются для промышленной добычи леща, судака, берша, карася, густеры, толстолобика, окуня, плотвы и других видов.

Участки расположены на территории Старополтавского и Николаевского районов Волгоградской области. Торги организует региональный комитет сельского хозяйства. Заявки принимаются до 3 мая, в этот день вскроют конверты с предложениями, сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки на конкурсе станут наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки у претендента, численность работников на его предприятии и размер предложенной платы за РПУ. С победителями заключат договоры на 19 лет.

Fishnews