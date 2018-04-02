Рыбные места Волгоградского водохранилища выставили на конкурс
На конкурсе разыграют восемь участков на Волгоградском водохранилище. Эти РПУ предлагаются для промышленной добычи леща, судака, берша, карася, густеры, толстолобика, окуня, плотвы и других видов.
Участки расположены на территории Старополтавского и Николаевского районов Волгоградской области. Торги организует региональный комитет сельского хозяйства. Заявки принимаются до 3 мая, в этот день вскроют конверты с предложениями, сообщает корреспондент Fishnews.
Критериями оценки на конкурсе станут наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки у претендента, численность работников на его предприятии и размер предложенной платы за РПУ. С победителями заключат договоры на 19 лет.
Fishnews