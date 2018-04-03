03 апреля 2018 года

У управления аквакультуры – новый руководитель

Управление аквакультуры Росрыболовства возглавила Наталья Иванкова. Ранее она была генеральным директором группы компаний «Карельские рыбные заводы».

Наталья Иванкова назначена начальником управления аквакультуры приказом Росрыболовства от 27 марта 2018 г.

«Ранее Наталья Александровна занимала должность генерального директора группы компаний «Карельские рыбные заводы», – рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

По данным ведомства, Наталья Иванкова окончила Московскую государственную академию пищевых производств по специальности «Технология ферментных препаратов» и работала в разных секторах пищевой промышленности.

Fishnews