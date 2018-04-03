03 апреля 2018 года

Рекомендуемые формы заявок помогут рыбакам

Росрыболовство опубликовало рекомендованные формы заявки о закреплении доли квоты во внутренних водных объектах и заявки о переоформлении договора, срок действия которого истекает после 31 декабря 2018 г.

На сайте Федерального агентства по рыболовству появилась новая информация по закреплению долей квот. Напомним, что правовыми актами формы заявки о закреплении доли квоты вылова во внутренних водных объектах и заявки о переоформлении договора, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 г., не установлены, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако можно воспользоваться рекомендованными формами, размещенными на сайте Росрыболовства. В любом случае необходимо соблюсти требования, предусмотренные постановлениями правительства. Для подачи заявки о закреплении доли квоты во внутренних водных объектов за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот вылова для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г., – это постановление правительства от 8 февраля 2018 г. № 131. Для переоформления договоров, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 г., – постановление правительства от 15 марта 2018 г. № 260.

Fishnews