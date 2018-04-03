03 апреля 2018 года

Депутаты проголосовали за специальный закон об «органике»

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О производстве органической продукции», регламентирующий выпуск экологически чистых продуктов питания. Предполагается, что новый закон распространится и на аквакультуру.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту , производство экологически чистых продуктов питания – мировой тренд, в котором лидируют Западная Европа и Северная Америка. В связи с технологическими особенностями такое производство требует отдельного законодательного регулирования. В частности, в сопроводительных материалах к проекту говорится об ограничениях в применении агрохимикатов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов.

По словам заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, отсутствие специального закона дает возможность некоторым производителям маркировать свою продукцию как «органическую», «экологическую», «биологическую» без достаточных оснований. Новый документ вводит основные юридические понятия в этой сфере, регламентирует принципы производства, описывает правовое регулирование, процедуру добровольной сертификации производства и использование специальной маркировки, ведение общедоступного реестра производителей и видов органических продуктов, а также меры господдержки, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно тексту к первому чтению, закон не распространяется на отношения, связанные с производством продукции охоты и рыболовства, продукции, полученной в результате сбора и (или) переработки дикорастущих растений, плодов, ягод и грибов, а также молоди, личинок и иного посадочного материала, используемого для искусственного воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, и т.д.

Однако, по словам заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, ко второму чтению действие законопроекта планируется распространить и на дикоросы (ягоды, грибы, орехи), а также продукцию пчеловодства. Попадет ли под это расширение продукция рыболовства, он не уточнил.

В ходе обсуждения законопроекта Иван Лебедев подчеркнул, что в целом производство органической продукции на 12-15% дороже, чем обычной.

Россия уже опоздала с необходимостью развития производства органической продукции на 15-20 лет, считает депутат Геннадий Онищенко. «Безусловно, такая продукция гораздо дороже, - сказал экс-руководитель Роспотребнадзора. - Необходимо предложить бизнесу нормальные, человеческие схемы, чтобы он был заинтересован в производстве этой продукции. Со стороны государства если не будет финансовой поддержки, то ничего не будет. Потому что все нормативы есть. А та продукция, которая сейчас продается в пафосных сетях, — это наполовину «фальшак». Этикетки сейчас лепят в каждом селе».

Fishnews