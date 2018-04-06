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Серый кит у берегов Чукотки. Фото пресс-службы администрации ЧАО

Чукотка готовится защищать свои «китовые интересы»

Рабочая группа по аборигенному промыслу Международной китобойной комиссии проведет встречу в городе Барроу на Аляске с 10 по 13 апреля. Свои предложения планирует представить и Чукотка, в регионе уже сформировали делегацию.

В Барроу морские охотники из разных стран выработают консолидированную позицию. Затем на заседании научного комитета Международной китобойной комиссии в Словении им предстоит отстоять квоту на следующие шесть лет.

Чукотка планирует внести для обсуждения на научном заседании МКК несколько вопросов. Первый касается размера квоты: российский лимит давно не менялся, а число коренных жителей округа увеличилось, как и их потребность в китовом мясе. Также морзверобои округа считают, что больные и недогарпуненные животные не должны попадать в промысловую статистику. Кроме того, есть предложение переносить невыбранную часть ежегодной квоты на следующий год.

В состав делегации от ЧАО впервые кроме представителей региональных властей вошли руководители общин морзверобоев, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

В соответствии с решением ежегодной сессии МКК, для России и Соединенных Штатов установлены совместные блок-квоты на аборигенный промысел серого и гренландского китов на период 2013 – 2018 гг. – 744 серых и 336 гренландских китов. Российская ежегодная часть квоты составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов, доставленных на берег. За прошлый год аборигены Чукотки добыли 119 серых китов и одного гренландского.

Fishnews
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