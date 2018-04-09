09 апреля 2018 года

Акваферма решила заработать на дикой рыбе

В Челябинской области прокуратура потребовала отменить плату за любительский лов налима и леща на рыбоводном участке. Правоохранители выяснили, что, согласно договору, эти виды не являются объектами искусственного выращивания на РВУ.

Прокурорскую проверку провели по обращению бдительного гражданина. Было установлено, что ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» заключило с Нижнеобским теруправлением Росрыболовства договор на пользование участком аквакультуры. Это РВУ на озере Касарги в Сосновском районе компания регулярно зарыбляет пресноводными видами.

В январе 2018 г. хозяйство издало приказ об установлении платы за любительскую рыбалку на участке: 300 рублей в день. За эту сумму рыболов получает право добывать виды, выращиваемые компанией, а также налима и леща. Однако договор пользования РВУ не предусматривает разведение, выращивание и выпуск налима и леща, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Региональная прокуратура вынесла протест на приказ хозяйства, потребовав исключить налима и леща из перечня объектов для платной рыбалки. Протест находится на рассмотрении.

Fishnews