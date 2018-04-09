09 апреля 2018 года

Бюджет вложится в платформу для исследования Арктики

Правительство решило направить около 7 млрд рублей на создание ледостойкой самодвижущейся платформы. Предполагается, что эта плавучая обсерватория займется изучением природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Создание ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» предусматривается госпрограммой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 г.

Предполагается, что платформа позволит продолжать и развивать комплексные научные исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Согласно постановлению правительства, на проектирование и строительство плавучей обсерватории будут направлены бюджетные инвестиции – 6 млрд 697 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Выделение средств предусматривается с 2018 по 2020 гг. включительно. Исполнителем работ определена структура ОСК – «Адмиралтейские верфи».

«Строительство платформы «Северный полюс» в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования», - заявили в пресс-службе правительства.

Fishnews