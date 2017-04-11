День корюшки удался на славу

8 апреля в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края весело отметили День корюшки. Официально такого праздника нет, но именно так в народе прозвали региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Как и предполагалось, на этот раз мероприятие стало особенным.

Во-первых, праздник (он прошел уже в шестой раз) значительно расширил свои границы, став не только всероссийским, но и международным. Участие в нем приняли жители Николаевского, Хабаровского, Советско-Гаванского муниципальных районов, Владивостока, Благовещенска, Слободского (Кировская область), а также представители города Тунцзян (китайская провинция Хэйлунцзян). Во-вторых, весьма зрелищным и увлекательным оказался «Рыбацкий биатлон», во время которого шесть участников удили поэтапно на нескольких лунках, продвигаясь к финишу.

Со сцены Дома культуры первым всех поприветствовал почетный гость - председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Кирилл Фирсов. Глава Николаевского района Анатолий Леонов пожелал участникам главного: чтобы, когда начался клев, не заслезился глаз и не дрогнула рука.

Соответствующую атмосферу создала оригинальная скульптура изо льда, изображающая удочку и прорубь, внутри которой красовались несколько отборных настоящих корюшек, пойманных на крючки.

Настроение мероприятию задали творческие презентации команд-участниц, заявившие о себе разноцветием костюмов, песнями и плясками. В номинации «Лучшее оформление» первое место присудили команде ООО «Дальремстрой» (приз – сумка-холодильник с набором посуды), второе место у команды от школы села Красное (приз – мангал и набор посуды), на третьем – представители поселка Маго (приз – газовая плита и набор посуды).

К тому времени зрители уютно расположились за столами, предварительно запасшись жареной корюшкой и угощениями из полевой кухни: гречневой кашей и чаем. Предварительно в столовых школ Николаевска-на-Амуре к празднику было пожарено около 300 кг рыбы, на самих соревнованиях – еще столько же. Голодным никто не остался.

После объявления старта около 300 человек вышли на лед. Тем, кто остался на берегу, скучать не пришлось: творческие коллективы района подготовили театрализованное представление, концерт, развлекательную программу для детей и взрослых. Нашлось много желающих сфотографироваться на фоне ворот в «Корюшковый рай», с ростовыми куклами.

На льду территория была четко разделена на зоны, в которых расположились команды от предприятий, поселений, семейные команды, индивидуальные участники, – взрослые и дети. Первым стартовал конкурс на скоростное бурение лунки ручным буром. Буквально через минуту определился победитель: Дмитрий Мочульский моментально проделал отверстие во льду почти двухметровой толщины, став счастливым обладателем переносной электростанции. И это не первая его победа – он уже устанавливал рекорды в бурении. Мужественно, больше часа, боролась со льдом Светлана Белоусова, за что и была удостоена поощрения в номинации «За волю к победе» и награждена ручным буром.

Недолго пришлось ждать и первую пойманную рыбку. Скромный мальчуган из поселка Чныррах Аркадий Келан смог удачно подсечь и вынуть из проруби принесшую ему победу корюшку.

Соревнования длились два часа, но никто и не заметил, как пролетело время. Рыбаков активно подбадривали болельщики. Во время подведения итогов все участники и гости праздника могли насладиться концертом, изюминкой которого, бесспорно, стало выступление Екатерины Шамычковой, исполнившей песню на китайском языке.

Наконец, настал долгожданный и волнительный момент вручения подарков. Среди семейных команд (три человека - три удочки) первое место заняла семья Маляр, поймавшая четыре корюшки. Им вручили традиционную статуэтку в виде рыбака, складной стол и термос. На втором месте – семьи Васильевых, Дрежук, Смирновых и Тимофеевых. Все они поймали по две корюшки и получили в награду ящики для рыбацких снастей и удочки. Третьей стала семья Филаретовых, поймавшая одну рыбку, она получила горелку и удочку.

Гости из Китая соревновались в номинации «Команды муниципальных образований Хабаровского края», сформировав две команды по два человека. Примечательно, что призовое второе место заняла та команда, в которой была женщина. Она-то и поймала первую корюшку. На первое место вышла команда Хабаровска, один из участников которой имеет разряд по спортивной рыбалке. Почетное третье место заняла команда Советской Гавани. Всем им вручены палатки разных видов. Всего состязались 10 команд.

Больше всего рыбаков попытало удачи как индивидуальные участники – 44 человека. Лучшим стал Павел Мистюк, получивший в подарок сумку-холодильник с набором посуды. На втором месте Иван Ручсакевич, награжденный ящиком для рыбацких снастей и удочкой. Он же стал победителем в номинации «Самая крупная корюшка» (70 г), за что был награжден мангалом. Третье место завоевал Владимир Парфенов, став обладателем ящика для снастей. Титул «Сонька – рыбачка» присвоен Валерии Ганиной.

В «Рыбацком биатлоне» разыгрывался главный приз – мотоледобур стоимостью почти 30 тыс. рублей. Его завоевал постоянный участник фестиваля Михаил Красильников, которому достался и приз за самую мелкую корюшку.

Примечательно, что один из рыбаков вместо корюшки умудрился поймать сига.

За активное участие в рыбалке поощрены воспитанники Детского дома № 24, воспитанники школы-интерната № 16. Отдельной благодарности удостоены студенты и работники Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техникума за жарку корюшки.

Многочисленные награды: медали, дипломы и ценные призы – все это щедрость организаторов мероприятия – учредителя ООО РПК «Восточное» Александра Позднякова и генерального директора ООО «Восточный рыбокомбинат» Александра Бронникова. Неоценим вклад в подготовку и проведение праздника работников этих предприятий, а также работников учреждений культуры и спорта. Благодаря им больше тысячи человек получили массу положительных эмоций.

Нина НАЙДЕНОВА, Fishnews

Апрель 2017 г.