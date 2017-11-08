События

08 ноября 2017 года
В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

В Москве прошла 22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». По сравнению с прошлым годом возросло число как участников, так и посетителей.

Выставка проходила в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября. Как сообщили Fishnews организаторы, российский сегмент экспозиции «Агропродмаша» из раза в раз демонстрирует качественный рост отечественного пищевого оборудования. Все более конкурентоспособными становятся отдельные образцы устройств для переработки рыбы, мяса, птицы, овощей, а также хлебопекарной и кондитерской промышленности.

«По многим параметрам российская техника не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит их, - отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. - Радует также то, что не уменьшается и количество иностранных партнеров отрасли. Это свидетельствует об их интересе к российскому рынку пищевой и перерабатывающей промышленности».

В этом году выставка значительно расширилась. По сравнению с прошлым годом экспозиционная площадь выросла на 11,7%, количество участников и посетителей увеличилось на 10%. Технологические решения представили 808 компаний из 37 стран. Германия, Польша и Китай организовали национальные экспозиции. В выставке приняли участие 450 российских компаний. Смотр посетили более 24 тыс. человек, 92% из которых - отраслевые специалисты.

19 тематических салонов «Агропродмаша» наглядно продемонстрировали развитие всех сегментов пищепрома, достижения отечественных и зарубежных производителей. Были премьеры технологических решений для самых разных отраслей индустрии продовольствия.

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Экспозиция пополнилась новыми компаниями из России и Нидерландов. В зоне презентаций участники салона имели возможность представить новое оборудование для переработки рыбы и морепродуктов. Всего на выставке решения для рыбной промышленности представили 99 компаний.

На «Агропродмаше-2017» продолжили реализацию проекта «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Также работали консультационные центры ингредиентов и холодильных технологий. Консультации по трудоустройству и карьерному развитию провели специалисты Центра подбора персонала.

Масштабная деловая программа выставки охватила проблематику ключевых отраслей пищепрома. Состоялись крупные международные отраслевые форумы, конгрессы, конференции. Прошли многочисленные круглые столы, мастер-классы, презентации, авторитетные профессиональные конкурсы – всего 45 мероприятий.

Форум «Пищевое машиностроение-2017», организованный Ассоциацией «Росспецмаш», Минпромторгом и «Экспоцентром», стал самым масштабным мероприятием для отрасли за последние годы. В нем приняли участие более 200 человек, в том числе президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой, руководители ряда компаний.

Они обсудили текущее положение дел в отрасли и векторы ее развития, инвестиции в средства производства, изменения потребительских предпочтений, конкуренцию за внутренний рынок, экспортный потенциал российских производителей и меры господдержки.

Деловую программу выставки дополнили разнопрофильные семинары, например, по контролю листерии и упаковке в лоток.

«Агропродмаш-2017» получил много положительных отзывов участников и посетителей. Они оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу, масштабную интересную экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов.

Выставка проводилась при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Следующая, 23-я, международная выставка «Агропродмаш» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 12 октября.

Fishnews

Ноябрь 2017 г.


  • В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • В Москве прошла 22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2017». Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • В Москве прошла 22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2017». Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Форум «Пищевое машиностроение-2017» стал самым масштабным мероприятием для отрасли за последние годы. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Технологические решения представили 808 компаний из 37 стран. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • По сравнению с прошлым годом количество участников и посетителей увеличилось на 10%. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Консультации по трудоустройству и карьерному развитию провели специалисты Центра подбора персонала. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Масштабная деловая программа выставки охватила проблематику ключевых отраслей пищепрома. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Масштабная деловая программа выставки охватила проблематику ключевых отраслей пищепрома. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

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