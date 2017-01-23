ПАО «Преображенская база тралового флота» постоянно сотрудничает с отраслевыми учебными заведениями Дальнего Востока и Центральной России, восполняя сезонную нехватку членов экипажа курсантами. Компания берет на практику много ребят, но лишь некоторые из них приходят на рыбопромышленные суда после окончания вуза или колледжа, отмечает помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь Слободян. По его словам, после армии молодые люди не идут работать по специальности, устраивая свою жизнь на берегу. В интервью Fishnews представитель компании рассказал о том, как Преображенская база ищет и самостоятельно готовит для себя квалифицированные кадры.

– Игорь Николаевич, сколько сейчас человек работает в ПБТФ? Какие профессии в дефиците?

– В зависимости от сезона численность нашего коллектива немного колеблется и в среднем составляет около 2 тыс. человек.

Сейчас для рыбаков-дальневосточников наступает самая горячая пора, которая, как принято говорить, год кормит. С 1 января в Охотском море открывается главная путина года, и база флота к ней готова: на данный момент все крупнотоннажные суда компании укомплектованы экипажами и находятся в районах лова.

Нехватка работников обычно возникает в весенне-осенний период. Дело в том, что основная нагрузка на флот приходится на осень, зиму и весну. После такого рейса люди уходят отдыхать, и работать летом почти никто не хочет. Вот тогда мы ищем как рядовой, так и комсостав. В основном не хватает опытных специалистов, таких как вторые и старшие механики, электромеханики, рефмеханики.

– И как ПБТФ решает эту проблему?

– Стараемся действовать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, мы активизировали работу на рынке труда, недавно открыв собственное кадровое представительство во Владивостоке по адресу: ул. Фонтанная, 7. Размещаем объявления в Интернете и средствах массовой информации, ведем и расширяем свою кадровую базу. Поскольку наше сотрудничество с рекрутинговыми агентствами, если говорить честно, оказалось не очень эффективным.

Во-вторых, стараемся прививать и поддерживать интерес к работе в море у тех ребят, кто уже выбрал для себя рыбацкую профессию. Мы хотим, чтобы они не просто познакомились с базой флота и на собственном опыте узнали условия работы на современных траулерах, но и почувствовали свою причастность к настоящему большому делу, увидели для себя возможности профессионального и личностного роста в нашем коллективе. Поэтому мы не только проводим встречи со студентами и курсантами, обучающимися по морским специальностям, организуем презентации ПБТФ в стенах вузов и ссузов, а также заключаем с учебными заведениями договоры, в которых обязуемся принимать на практику их учащихся. При этом у нас применяется так называемое наставничество – за каждым практикантом на флоте приглядывает опытный специалист. Он помогает своему подопечному в работе, делится с ним опытом, а по окончании рейса отчитывается наравне с ним.

Ежегодно только в море у нас проходят практику порядка 30 курсантов из Находки, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска. В поисках кадров мы также ездим в другие регионы – в учебные заведения Ростова, Ейска, Астрахани. Не все, конечно, хотят идти на рыбацкий флот – ребята понимают, что работа эта тяжелая, не на буксирчике по речке ходить. Но все же отклик на наши предложения у молодежи есть. Например, в нынешнем году в компании работало 40 практикантов, из них 33 – на флоте.

В-третьих, мы самостоятельно занимаемся подготовкой рядового состава на учебно-курсовом комбинате, который является одним из структурных подразделений нашего предприятия и имеет необходимую лицензию Министерства образования. Здесь же по программе профориентации могут получить морскую профессию, востребованную на рынке труда, преображенские старшеклассники.

В среднем мы ежегодно набираем 15 учеников 10-х классов, бесплатно проводим для них занятия, а за успешную учебу ежемесячно выплачиваем поощрительную стипендию. После двух лет обучения они сдают экзамены и получают свидетельства о начальном профессиональном образовании, а также обязательные для работы в море сертификаты: о начальной подготовке по безопасности и по вопросам охраны судов и портовых средств (ОСПС). То есть сразу по окончании школы ребята могут приходить к нам на работу.

– Те молодые люди, которые проходят у вас практику, охотно идут работать в ПБТФ после окончания вуза?

– Ребята, конечно, возвращаются к нам, но, к сожалению, не в том количестве, как это необходимо. На сегодняшний день в компании работает 24 молодых специалиста, которые занимают должности младшего командного состава, в основном четвертых механиков и штурманов.

И главная причина такого небольшого числа молодежи не только на нашем предприятии, но и на других предприятиях отрасли заключается в том, что почти все студенты после получения диплома уходят в армию, а потом просто «выпадают» из профессии. Отслужив, они устраиваются на берегу и о работе в море уже просто не думают.

Выходом из такой ситуации могло бы стать прохождение альтернативной гражданской службы на судах рыбопромыслового флота. Подобные идеи уже давно озвучиваются, но пока так и не реализованы.

– Практикуете заключение договоров со студентами, когда предприятие оплачивает их образование, а выпускники отрабатывают несколько лет в компании?

– Такая практика существует. Особенно на возможность заключения договоров с ПБТФ мы обращаем внимание родителей тех детей, которые приходят к нам на профориентацию и намерены дальше учиться по профилю.

Что касается студентов, то с ними мы подписываем трехсторонние соглашения: учебное заведение берет на себя обязательство подготовить специалиста соответствующей квалификации, молодой человек – отработать на нашем предприятии оговоренный срок, а ПБТФ – обеспечить его практикой и впоследствии работой. Подобные контракты мы стараемся заключать с тем, кто учится на последних курсах. Так как в начале обучения многие ребята еще не определились с будущей профессией и после прохождения практики решают не продолжать учебу. В таких случаях соглашение приходится расторгать.

Кроме того, база флота оплачивает образование сотрудников, решивших повысить свою квалификацию. Например, мы готовы поддержать человека, работающего на флоте мотористом и захотевшего стать механиком. На сегодняшний день по договору за счет компании заочно учится четыре наших работника, еще около 30 человек получают образование за собственные средства. Кстати, среди руководителей отделов и служб ПБТФ много ребят, которые раньше работали на флоте и параллельно заочно учились в учебных заведениях.

– А чем компания удерживает работников? Зарплатой, жильем?

– Жилищные проблемы молодых специалистов компания готова решать, если они остаются у нас работать и жить. Но обычно ребята из других регионов практически не бывают в Преображении: они сразу отправляются в рейс, по окончании которого уходят в отпуск и уезжают домой, а потом снова приезжают уже на судно. Но если возникает непредвиденная задержка мы, конечно же, предоставляем им комнаты или устраиваем в гостиницу.

Что касается зарплаты, то это один из самых решающих факторов при выборе места работы. Сейчас привлечь людей на рыбацкие суда можно только хорошими деньгами, и мы готовы их платить. Вопрос этот стоит остро, и предприятие в настоящее время проводит политику повышения расценок и окладов на флоте.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Январь 2017 г.