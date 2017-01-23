– Игорь Николаевич, сколько сейчас человек работает в ПБТФ? Какие профессии в дефиците?
– В зависимости от сезона численность нашего коллектива немного колеблется и в среднем составляет около 2 тыс. человек.
Сейчас для рыбаков-дальневосточников наступает самая горячая пора, которая, как принято говорить, год кормит. С 1 января в Охотском море открывается главная путина года, и база флота к ней готова: на данный момент все крупнотоннажные суда компании укомплектованы экипажами и находятся в районах лова.
Нехватка работников обычно возникает в весенне-осенний период. Дело в том, что основная нагрузка на флот приходится на осень, зиму и весну. После такого рейса люди уходят отдыхать, и работать летом почти никто не хочет. Вот тогда мы ищем как рядовой, так и комсостав. В основном не хватает опытных специалистов, таких как вторые и старшие механики, электромеханики, рефмеханики.
– И как ПБТФ решает эту проблему?
– Стараемся действовать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, мы активизировали работу на рынке труда, недавно открыв собственное кадровое представительство во Владивостоке по адресу: ул. Фонтанная, 7. Размещаем объявления в Интернете и средствах массовой информации, ведем и расширяем свою кадровую базу. Поскольку наше сотрудничество с рекрутинговыми агентствами, если говорить честно, оказалось не очень эффективным.
Во-вторых, стараемся прививать и поддерживать интерес к работе в море у тех ребят, кто уже выбрал для себя рыбацкую профессию. Мы хотим, чтобы они не просто познакомились с базой флота и на собственном опыте узнали условия работы на современных траулерах, но и почувствовали свою причастность к настоящему большому делу, увидели для себя возможности профессионального и личностного роста в нашем коллективе. Поэтому мы не только проводим встречи со студентами и курсантами, обучающимися по морским специальностям, организуем презентации ПБТФ в стенах вузов и ссузов, а также заключаем с учебными заведениями договоры, в которых обязуемся принимать на практику их учащихся. При этом у нас применяется так называемое наставничество – за каждым практикантом на флоте приглядывает опытный специалист. Он помогает своему подопечному в работе, делится с ним опытом, а по окончании рейса отчитывается наравне с ним.
Ежегодно только в море у нас проходят практику порядка 30 курсантов из Находки, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска. В поисках кадров мы также ездим в другие регионы – в учебные заведения Ростова, Ейска, Астрахани. Не все, конечно, хотят идти на рыбацкий флот – ребята понимают, что работа эта тяжелая, не на буксирчике по речке ходить. Но все же отклик на наши предложения у молодежи есть. Например, в нынешнем году в компании работало 40 практикантов, из них 33 – на флоте.
В-третьих, мы самостоятельно занимаемся подготовкой рядового состава на учебно-курсовом комбинате, который является одним из структурных подразделений нашего предприятия и имеет необходимую лицензию Министерства образования. Здесь же по программе профориентации могут получить морскую профессию, востребованную на рынке труда, преображенские старшеклассники.
В среднем мы ежегодно набираем 15 учеников 10-х классов, бесплатно проводим для них занятия, а за успешную учебу ежемесячно выплачиваем поощрительную стипендию. После двух лет обучения они сдают экзамены и получают свидетельства о начальном профессиональном образовании, а также обязательные для работы в море сертификаты: о начальной подготовке по безопасности и по вопросам охраны судов и портовых средств (ОСПС). То есть сразу по окончании школы ребята могут приходить к нам на работу.
– Те молодые люди, которые проходят у вас практику, охотно идут работать в ПБТФ после окончания вуза?
– Ребята, конечно, возвращаются к нам, но, к сожалению, не в том количестве, как это необходимо. На сегодняшний день в компании работает 24 молодых специалиста, которые занимают должности младшего командного состава, в основном четвертых механиков и штурманов.
И главная причина такого небольшого числа молодежи не только на нашем предприятии, но и на других предприятиях отрасли заключается в том, что почти все студенты после получения диплома уходят в армию, а потом просто «выпадают» из профессии. Отслужив, они устраиваются на берегу и о работе в море уже просто не думают.
Выходом из такой ситуации могло бы стать прохождение альтернативной гражданской службы на судах рыбопромыслового флота. Подобные идеи уже давно озвучиваются, но пока так и не реализованы.
– Практикуете заключение договоров со студентами, когда предприятие оплачивает их образование, а выпускники отрабатывают несколько лет в компании?
– Такая практика существует. Особенно на возможность заключения договоров с ПБТФ мы обращаем внимание родителей тех детей, которые приходят к нам на профориентацию и намерены дальше учиться по профилю.
Что касается студентов, то с ними мы подписываем трехсторонние соглашения: учебное заведение берет на себя обязательство подготовить специалиста соответствующей квалификации, молодой человек – отработать на нашем предприятии оговоренный срок, а ПБТФ – обеспечить его практикой и впоследствии работой. Подобные контракты мы стараемся заключать с тем, кто учится на последних курсах. Так как в начале обучения многие ребята еще не определились с будущей профессией и после прохождения практики решают не продолжать учебу. В таких случаях соглашение приходится расторгать.
Кроме того, база флота оплачивает образование сотрудников, решивших повысить свою квалификацию. Например, мы готовы поддержать человека, работающего на флоте мотористом и захотевшего стать механиком. На сегодняшний день по договору за счет компании заочно учится четыре наших работника, еще около 30 человек получают образование за собственные средства. Кстати, среди руководителей отделов и служб ПБТФ много ребят, которые раньше работали на флоте и параллельно заочно учились в учебных заведениях.
– А чем компания удерживает работников? Зарплатой, жильем?
– Жилищные проблемы молодых специалистов компания готова решать, если они остаются у нас работать и жить. Но обычно ребята из других регионов практически не бывают в Преображении: они сразу отправляются в рейс, по окончании которого уходят в отпуск и уезжают домой, а потом снова приезжают уже на судно. Но если возникает непредвиденная задержка мы, конечно же, предоставляем им комнаты или устраиваем в гостиницу.
Что касается зарплаты, то это один из самых решающих факторов при выборе места работы. Сейчас привлечь людей на рыбацкие суда можно только хорошими деньгами, и мы готовы их платить. Вопрос этот стоит остро, и предприятие в настоящее время проводит политику повышения расценок и окладов на флоте.
Алексей СЕРЕДА, Fishnews
Январь 2017 г.