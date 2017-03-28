Почти сто лет назад, в 1919 году, молодой инженер Рудольф Баадер основал компанию «Нордишер Машиненбау Руд. Баадер». Он поставил цель – механизировать процесс рыбопереработки. В те времена рыбу разделывали вручную и идея Рудольфа Баадера выглядела революционно. Однако уже через 70 лет «революцией» немецких машин была охвачена не только Европа, но и Дальний Восток России – в 1992 году компания открыла сервисный центр на тихоокеанском побережье – во Владивостоке. В наши дни «Баадер» (BAADER) для добытчиков и переработчиков рыбы фактически имя нарицательное, смысл которого сводится к одному – качественная и высокотехнологичная рыбопереработка. О перспективах и целях, которые преследует «Баадер» сегодня, в беседе с корреспондентом журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

– Расскажите, с чего началась история компании?

– Первым образцом в линейке «Баадер» стала машина для филетирования сельди. Рудольф Баадер смог запустить ее после 3 лет разработок. Постепенно ассортимент товаров расширялся. И каждый раз, запуская новое оборудование, компании удавалось представлять лучшие образцы в своем сегменте. В 1995 году, после внезапной кончины Рудольфа Баадера, семейный бизнес возглавила его дочь, Почетный Консул госпожа Петра Баадер. Под ее руководством группа продолжила расширяться.

С 2007 года датский производитель оборудования для обработки птицы LINCO Food Systems стал членом Группы «Баадер». Вместе эти две компании являются одними из сильнейших игроков на глобальном рынке переработки пищевых продуктов.

В 2012 году Группа «Баадер» приобрела 100% акций компании TRIO Food Processing Machinery AS в Норвегии вместе с ее дочерней компанией TRIO FTC Sweden AB. TRIO предлагает шкуросъемные машины, слайсеры, удалители пинбона. Сегодня «Баадер» и TRIO эффективно дополняют друг друга.

– За сто лет Группа «Баадер» стала ведущим производителем и поставщиком как отдельных машин, так и комплектных линий для промышленной переработки рыбы. На что направлена политика компании сегодня?

– На сегодняшний день «Баадер» – уверенная в себе, ориентированная на работу в команде независимая компания. Наша политика прежде всего направлена на достижение высочайшей эффективности и рентабельности с надежной продукцией и решениями для пищевой промышленности.

Высокая степень компетенции в рыбопереработке, технологиях сепарации, взвешивания, сортировки, а также в бизнес-решениях позволяет группе оставаться наиболее прогрессивным бизнес-партнером в глобальной индустрии переработки пищевых продуктов.

Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса. Эффективным и надежным образом мы стремимся помочь нашим заказчикам по всему миру обеспечить безопасными продуктами питания всех потребителей.

– Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько линий «Баадер» установлено было с момента создания филиала в России и как давно длится сотрудничество двух стран?

– Первые контакты еще с бывшим СССР компания «Нордишер Машиненбау Руд. Баадер ГмбХ и Ко.КГ» установила в 30-х годах прошлого столетия и с тех пор поддерживает плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество со многими клиентами из России, Украины, Беларуси, Казахстана, стран Балтии, Закавказья и Средней Азии. В течение десятилетий реализованы многочисленные проекты и поставки технологического оборудования для переработки рыбы, мяса и птицы.

В 1992 году, чтобы улучшить обслуживание клиентов, находящихся в стратегически важном регионе Тихоокеанского побережья России, а также обеспечить должное техническое обслуживание и ремонт машин фирмы «Баадер», было создано совместное российско-германское предприятие ООО «Баадер-Восток-Сервис». Первым директором, вдохновителем и организатором предприятия до последнего дня своей жизни был Виктор Авраменко.

Двумя годами позже, в 1994 году, было открыто аккредитованное представительство в Москве и во Владивостоке. В задачи представительств входит в первую очередь реализация маркетинговой политики компании, поддержка продаж и координация проектов. Также через представительства осуществляется взаимодействие с клиентами по вопросам запасных частей и сервисных работ в отношении собственных продуктов и продуктов других компаний Группы «Баадер» в России, СНГ и странах Балтии.

Если говорить о покрытии «Баадером» различных промыслов и производств, то на Дальнем Востоке все, кто работает на филе минтая и сельди, оснащены нашими машинами. В северо-западной части России – это производители трески, пикши, сайды.

– Какие планы вы ставите перед собой сегодня?

– В планах ООО «Баадер-Восток-Сервис» стоит в первую очередь расширение и усиление сервисной службы. Оборудование, которое выпускает наша компания, очень надежное. Машины работают по 30, 40, 50 и более лет. «Баадер» обеспечивает их запасными частями. Поэтому сейчас нашей основной задачей является поддержка этого оборудования.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что наше предприятие будет и впредь развиваться и сможет оказывать еще более квалифицированную помощь новым заказчикам-владельцам оборудования фирмы «Баадер», число которых увеличивается с каждым годом. Хочу отметить, что сервисные инженеры ООО «Баадер-Восток-Сервис» прошли обучение в Германии и являются высококлассными специалистами по шеф-монтажу, ремонту, модификации и обслуживанию оборудования фирмы «Баадер». Наша цель – обеспечить бесперебойную работу оборудования, которое должно производить высококачественную продукцию международного стандарта с высоким коэффициентом выхода. Наши инженеры ведут работу как на берегу, так и в условиях морского промысла.

В перспективе мы хотим организовать в Приморье учебный центр и внедрить специальные обучающие программы, где флотские специалисты, персонал компаний-заказчиков смогли бы проходить курсы обучения работе на нашем оборудовании. Очевидно, что нас не хватит на все машины и на все суда, поэтому логично было бы обучить специалистов на местах. За собой мы планируем оставить глобальные работы по ремонту и модернизации оборудования.

Тем не менее мы всегда готовы прийти на помощь нашим заказчикам. За 25 лет существования предприятие зарекомендовало себя с лучшей стороны. У заказчиков никогда нет претензий к работе наших специалистов. Мы выполняем свою работу профессионально, ответственно и с удовольствием.

ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Тел.: +7 (423) 227-97-33

Моб.: +7 (916) 216-2324

Моб.: +7 (902) 505-4003

Факс: +7 (423) 227-86-89

e-mail: dmitry.kotlyar@baader.com

www.baader.com

Ксения ПИСАРЕВА, « Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2017 г.

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