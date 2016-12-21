Президент поручил позаботиться о побережье Крыма

21 декабря 2016 года
По итогам заседания правкомиссии по АПК премьер Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, в который вошли и задачи в сфере аквакультуры. В частности, вновь отмечена необходимость доработки законодательства.
На съезде РСПП обсуждалась тема, которая напрямую относится к инвестиционным квотам, отметил член правления союза, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. Речь идет о рассмотрении законопроектов с учетом проектов подзаконных актов.
Перечень поручений президента охватывает вопросы по распределению инвестквот, контролю за ценами на рыбу, строительству рыбных рынков, аквакультуре и любительскому рыболовству.
Правительственная подкомиссия одобрила создание пятнадцатой территории опережающего развития на Дальнем Востоке - в Николаевске-на-Амуре. Резидентами ТОР уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае позволяют ежегодно реализовывать около 300 проектов предпринимателей. Дополнительные возможности местный бизнес получит с расширением зоны действия свободного порта, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
20 декабря 2016 года
Глава государства Владимир Путин поставил задачу учесть в соответствующих планах необходимость модернизации промыслового флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. При этом приоритет по заказам будет предоставлен предприятиям Республики Крым и Севастополя.
22 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.
В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.
На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.
Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.
За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.
Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.
Законопроект об использовании лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры должен быть внесен в Правительство в ближайшее время. Такую задачу Минприроды, Минсельхозу и другим заинтересованным органам власти поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.
Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.