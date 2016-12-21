21 декабря 2016 года

Президент поручил позаботиться о побережье Крыма

Правительство должно совместно с властями регионов и экспертами разработать комплекс мер, направленных на сохранение водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне. Особое внимание при этом поручено уделить соблюдению ограничений тралового лова.

Поручение по вопросам сохранения водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне глава государства Владимир Путин дал по итогам форума ОНФ «Форум действий. Крым», состоявшегося 26 октября в Ялте.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к 31 марта 2017 г. правительство РФ должно подготовить комплекс мер в этой сфере. К работе поручено привлечь органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя и экспертное сообщество. При этом президент поставил задачу предусмотреть «усиление контроля за соблюдением запрета на донный траловый лов в одномильной прибрежной зоне».

При выполнении поручения могут быть внесены изменения в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

На форуме президент отметил, что, добиваясь соблюдения ограничений на лов, важно помнить о социальных вопросах, об обеспечении занятости населения в том числе и путем обновления флота. По итогам встречи в Ялте Владимир Путин поручил учесть модернизацию рыболовецкого флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна в соответствующих планах. Приоритет должен быть отдан размещению заказов на верфях Республики Крым и Севастополя.

Fishnews