21 декабря 2016 года

Требования ЕС угрожают российскому рыбному экспорту

Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. судам придется предоставлять сертификаты на улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого оформления этих документов в России рыбаки Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, могут столкнуться с потерями времени и денег.

Компании, осуществляющие обработку и хранение российской рыбопродукции, выгружаемой в портах Евросоюза, стали получать уведомления от местных органов власти в области рыболовства. В письмах говорится о требованиях к обязательному предоставлению сертификата на улов (Catch Certificate) за трое суток до захода судна в порт .

Речь идет о двух нормативно-правовых актах. Это Регламент Совета Европейского Союза № 1005/2008 от 29 сентября 2008 г., устанавливающий систему по предотвращению ННН-промысла, в том числе посредством введения сертификата на улов, а также Регламент Комиссии Европейского союза № 1010/2009 от 22 октября 2009 г., устанавливающий подробные правила применения положений Регламента 1005/2008.

В соответствии с этими документами, для ввоза на территорию стран ЕС рыбопродукции российского происхождения необходимо представить сертификат на улов. Его на Северном бассейне выдает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. Оформление такого сертификата, в соответствии с административным регламентом федерального агентства, может занимать до 15 суток.

Для компаний, работающих на Дальнем Востоке, такой срок не создает проблем, ведь доставка рыбы в Европу занимает достаточно много времени. Но для рыбаков Северного бассейна ситуация складывается кардинально иная, так как из Мурманска в порты Евросоюза рыба идет не более 5 дней, а из Санкт-Петербурга – около 3 дней. В случае же, если рыбопродукция не подлежит обязательной доставке на территорию России (например, добытая в Норвежском море), срок ее пути после перегрузки с промыслового судна на транспортное составляет примерно 4 дня .

Раньше требования местных властей стран ЕС позволяли выгрузить рыбопродукцию на холодильный терминал без таможенного оформления до получения сертификата на улов, но сейчас такая выгрузка становится невозможной. В результате отечественные рыбаки и рыбопереработчики могут оказаться в ситуации, когда придется придерживать отправку продукции на экспорт, а значит - нести дополнительные расходы по хранению на транспортных судах или на холодильных складах в России или других странах (ведь Норвегия и Исландия не являются членами ЕС) до получения необходимого сертификата.

Применение требований регламентов 1005/2008 и 1010/2009 началось с 15 декабря, предусмотрен переходный период в один месяц. Таким образом, после 15 января 2017 г. российские поставщики рыбопродукции могут столкнуться с новой проблемой, ограничивающей их доступ на рынки стран Евросоюза.

«Непонятно, как эта норма повлияет на борьбу с ННН-промыслом. Ранее мы не имели замечаний по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу от властей портов выгрузки, однако эти требования могут привести к потерям времени в ожидании получения сертификата, что сократит прибыль рыболовных компаний. Ухудшит ритмичность поставок рыбопродукции в страны ЕС, отметил генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Василий Никитин. - Учитывая, что требования были установлены в регламентах Евросоюза еще в 2008-2009 годах, мы полагаем, что Росрыболовство уже выработало предложения по выполнению этих условий, используя новые информационные технологии и автоматизировав весь процесс оформления такого сертификата, что позволит ускорить срок его выдачи».

Свою озабоченность и предложения по выходу из сложившейся ситуации отраслевое объединение выразило в обращении, которое было направлено главе Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову 20 декабря.

«Требования регламентов ЕС предусматривают возможность изменения трехдневного срока в зависимости от вида рыбопродукции, расстояния до пункта пересечения территории Евросоюза или вида транспортировки. В данном случае очевидно, что такая заблаговременность представления сертификата на улов, как и ограничение возможности выгрузки рыбопродукции для ее хранения, до прохождения таможенного оформления являются излишними. Другими словами, правовая возможность для устранения данных излишних требований в отношении российской рыбопродукции есть», - рассказал Fishnews представитель группы компаний «Норебо» и руководитель Координационного совета по развитию устойчивого рыболовства в Северной Атлантике Сергей Сенников.

Fishnews