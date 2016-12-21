Новости

Требования ЕС угрожают российскому рыбному экспорту

Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. судам придется предоставлять сертификаты на улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого оформления этих документов в России рыбаки Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, могут столкнуться с потерями времени и денег.

Компании, осуществляющие обработку и хранение российской рыбопродукции, выгружаемой в портах Евросоюза, стали получать уведомления от местных органов власти в области рыболовства. В письмах говорится о требованиях к обязательному предоставлению сертификата на улов (Catch Certificate) за трое суток до захода судна в порт.

Речь идет о двух нормативно-правовых актах. Это Регламент Совета Европейского Союза № 1005/2008 от 29 сентября 2008 г., устанавливающий систему по предотвращению ННН-промысла, в том числе посредством введения сертификата на улов, а также Регламент Комиссии Европейского союза № 1010/2009 от 22 октября 2009 г., устанавливающий подробные правила применения положений Регламента 1005/2008.

В соответствии с этими документами, для ввоза на территорию стран ЕС рыбопродукции российского происхождения необходимо представить сертификат на улов. Его на Северном бассейне выдает Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства. Оформление такого сертификата, в соответствии с административным регламентом федерального агентства, может занимать до 15 суток.

Для компаний, работающих на Дальнем Востоке, такой срок не создает проблем, ведь доставка рыбы в Европу занимает достаточно много времени. Но для рыбаков Северного бассейна ситуация складывается кардинально иная, так как из Мурманска в порты Евросоюза рыба идет не более 5 дней, а из Санкт-Петербурга – около 3 дней. В случае же, если рыбопродукция не подлежит обязательной доставке на территорию России (например, добытая в Норвежском море), срок ее пути после перегрузки с промыслового судна на транспортное составляет примерно 4 дня.

Раньше требования местных властей стран ЕС позволяли выгрузить рыбопродукцию на холодильный терминал без таможенного оформления до получения сертификата на улов, но сейчас такая выгрузка становится невозможной. В результате отечественные рыбаки и рыбопереработчики могут оказаться в ситуации, когда придется придерживать отправку продукции на экспорт, а значит - нести дополнительные расходы по хранению на транспортных судах или на холодильных складах в России или других странах (ведь Норвегия и Исландия не являются членами ЕС) до получения необходимого сертификата.

Применение требований регламентов 1005/2008 и 1010/2009 началось с 15 декабря, предусмотрен переходный период в один месяц. Таким образом, после 15 января 2017 г. российские поставщики рыбопродукции могут столкнуться с новой проблемой, ограничивающей их доступ на рынки стран Евросоюза.

«Непонятно, как эта норма повлияет на борьбу с ННН-промыслом. Ранее мы не имели замечаний по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу от властей портов выгрузки, однако эти требования могут привести к потерям времени в ожидании получения сертификата, что сократит прибыль рыболовных компаний. Ухудшит ритмичность поставок рыбопродукции в страны ЕС, отметил генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Василий Никитин. - Учитывая, что требования были установлены в регламентах Евросоюза еще в 2008-2009 годах, мы полагаем, что Росрыболовство уже выработало предложения по выполнению этих условий, используя новые информационные технологии и автоматизировав весь процесс оформления такого сертификата, что позволит ускорить срок его выдачи».

Свою озабоченность и предложения по выходу из сложившейся ситуации отраслевое объединение выразило в обращении, которое было направлено главе Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову 20 декабря.

«Требования регламентов ЕС предусматривают возможность изменения трехдневного срока в зависимости от вида рыбопродукции, расстояния до пункта пересечения территории Евросоюза или вида транспортировки. В данном случае очевидно, что такая заблаговременность представления сертификата на улов, как и ограничение возможности выгрузки рыбопродукции для ее хранения, до прохождения таможенного оформления являются излишними. Другими словами, правовая возможность для устранения данных излишних требований в отношении российской рыбопродукции есть», - рассказал Fishnews представитель группы компаний «Норебо» и руководитель Координационного совета по развитию устойчивого рыболовства в Северной Атлантике Сергей Сенников.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокмурманскнорвегияросрыболовство

Похожие новости

21 декабря 2016 года

Сергей Данкверт призвал покупателей рыбы к внимательности

Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.

В новой ТОР будут развивать рыбопереработку и судостроение

Правительственная подкомиссия одобрила создание пятнадцатой территории опережающего развития на Дальнем Востоке - в Николаевске-на-Амуре. Резидентами ТОР уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

20 декабря 2016 года

Сахалинский эксперимент будет продолжаться

На нынешнем этапе реализации эксперимента по организации промысла в 6-мильной зоне необходимо активное привлечение Росрыболовства, считает заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров.

Росрыболовство отправило съезд в Санкт-Петербург

Федеральное агентство по рыболовству предложило включить Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства в программу рыбного форума, который планируется провести в сентябре 2017 г. в Санкт-Петербурге.

Северян приглашают присоединиться к тестированию ЭПЖ

Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства проинформировало рыбаков Северного бассейна о порядке и условиях участия в тестировании электронного промыслового журнала.

Коми нуждается в рыбоводных мощностях

В Республике Коми необходимо построить рыбоводный завод или рыбоводные модули, заявил заместитель главы Северо-Западного теруправления Росрыболовства Константин Охота. По его словам, объемы компенсационных выпусков в регионе явно недостаточны.

Лента новостей

22 декабря 2016 года

По следам поручений президента

Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.

Рыбаков призвали уважительно относиться к пограничникам

В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.

Спикер Совфеда высоко оценила поправки к закону о рыболовстве

На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.

Куратор рыбной отрасли Приморья лишился поста

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.

Власти собираются разбирать «завалы» требований к бизнесу

Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.

Владивостокская таможня оценила объемы рыбных поставок

За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.

Камчатка реформирует региональную систему контроля

Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.

Поправки по землям лесного фонда внесут в правительство

Законопроект об использовании лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры должен быть внесен в Правительство в ближайшее время. Такую задачу Минприроды, Минсельхозу и другим заинтересованным органам власти поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Купил браконьерскую икру – помог истреблению осетров

В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.

Морская деятельность получит стратегию развития до 2030 года

Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Мы заложили стимул для рыбаков обновлять флот

Все материалы

Интервью

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Наша цель – полностью уйти от бумаги

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра

Валерий КОБЛИКОВ

Ситуация с крабами в целом спокойная

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Игорь БЫСТРОВ

Цель – обеспечить доступ населения к ресурсу

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Об избыточном контроле

Все материалы

Крупным планом

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Камчатский краб

Российский краб готов к сертификату

Все материалы

События

Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

В Москве прошла 21-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

Столица приняла «Агропродмаш»

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.