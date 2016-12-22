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Морская деятельность получит стратегию развития до 2030 года

Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.

Открывая юбилейное заседание 21 декабря, председатель Морской коллегии при правительстве РФ, вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что за 15 лет существования этот координационный орган сыграл ключевую роль в подготовке концепций и стратегий развития большинства отраслей морехозяйственного комплекса России. В частности, речь идет о Транспортной стратегии, Концепции развития рыбного хозяйства, Стратегии развития судостроительной промышленности, Стратегии развития морской портовой инфраструктуры и др., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Заместитель председателя правительства сообщил о подготовке в новой редакции Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. Как отметили в пресс-службе, документ разрабатывается при широком участии морской общественности, с привлечением научных организаций, а также государственных и негосударственных структур, занятых в различных видах морской деятельности.

«Нет сомнений, что результатом нашей совместной работы станет программный документ, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс страны до 2030 года», – заявил Дмитрий Рогозин.

Напомним, что в 2015 г. была утверждена обновленная Морская доктрина РФ, подготовка которой шла в рамках Морской коллегии при правительстве. В новой редакции документа, в частности, появился раздел, посвященный судо- и кораблестроению.

Fishnews

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