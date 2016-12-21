22 декабря 2016 года

Купил браконьерскую икру – помог истреблению осетров

В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.

По данным WWF России, более половины годовой продажи черной икры в нашей стране приходится на предновогодний период, причем до 80% этого объема – браконьерский продукт. Желающим порадовать себя и близких дорогим деликатесом специалисты рекомендуют убедиться, что икра легальная и произведена на рыборазводной ферме.

Несмотря на катастрофическую ситуацию с популяцией осетровых, масштабный браконьерский промысел продолжает уничтожение этих доисторических рыб, и покупка контрафактной икры ускоряет этот процесс. «Нелегальная продукция присутствует и в дорогих ресторанах, и на прилавках крупных торговых сетей. При этом реализуемая браконьерская рыба и икра никогда не соответствует требованиям санитарии и пищевой безопасности и может представлять опасность для жизни и здоровья», – сообщили Fishnews в пресс-службе фонда.

При этом в природоохранной организации отмечают, что если лет пять назад купить аквакультурную черную икру было практически невозможно, то сейчас это не является проблемой. WWF даже выпустил памятку для покупателей с советами, как не ошибиться с выбором икры. Покупая легальную продукцию и поддерживая тем самым ее производителей, россияне помогают снизить спрос на браконьерский продукт, подчеркнули в фонде.

Fishnews