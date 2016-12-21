Купил браконьерскую икру – помог истреблению осетров

21 декабря 2016 года
Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.
19 декабря 2016 года
Производители товарной рыбы в Пензенской области обещают высокие урожаи: показатель отрасли за 10 месяцев 2016 г. превзошел прошлогодний уровень на 32%. Активно в этом году рыбоводы изучали и опыт своих коллег из Астраханской и Саратовской областей.
16 декабря 2016 года
ФАС проанализировала российский рынок рыбопосадочного материала лососевых. Выводы ведомства – отсутствие конкуренции, импортозависимость и наличие серьезных барьеров. Создание хозяйств возможно лишь при поддержке государства или крупного инвестора.
15 декабря 2016 года
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на правительственном часе в Госдуме не согласился с тем, что рыбная отрасль приносит в бюджет «мизерные доходы», и отметил, что за последние годы ситуация в рыбохозяйственном комплексе стала выстраиваться правильнее.
В следующем году параллельно с запретом на добычу байкальского омуля Росрыболовство намерено увеличить выпуск его малька для восстановления популяции.
14 декабря 2016 года
Доля товарной аквакультуры в общем объеме поставок рыбы едва превышает 3% - для того чтобы ускорить развитие отрасли, нужно действовать в трех направлениях, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
22 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.
В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.
На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.
Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.
За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.
Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.
Законопроект об использовании лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры должен быть внесен в Правительство в ближайшее время. Такую задачу Минприроды, Минсельхозу и другим заинтересованным органам власти поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.
На Дальнем Востоке к вылову в первом квартале 2017 г. рекомендовано почти 1,2 млн. тонн водных биоресурсов. Свыше 90% этого объема приходится на минтай и сельдь, а основным районом промысла станет Охотское море.